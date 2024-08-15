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遭逼入絕境無處去...男家中殺死親哥 國民法官判9年半
62歲林姓男子為了房子分配問題與哥哥起爭執，去年4月涉嫌徒手猛掐哥哥脖子，再以鐵鎚、尼龍繩、原子筆殺死哥哥，林男見哥哥斷氣後，便打電話向警方自首，檢方起訴後此案由國民法官審理，因林男符合自首要件，經減刑後，今下午宣判，依殺人罪判林男9年6月徒刑。可上訴。
林男為高雄中學、中原大學醫學工程學系畢業，在學期間德行成績良好，雖有高學歷，但案發前無業、清寒，與65歲胞兄同住在高市苓雅區樂仁路一處公寓。
兄弟倆同住屋簷下，卻常因共同繼承的公寓分配問題，鬧得不可開交，林男曾不滿哥哥將該間公寓以贈與名義移轉給外人，與哥哥起過爭執，哥哥還對林男提告，要求林遷出該屋，最後由哥哥勝訴。
去年4月25日下午1時許，感情本就不睦的兩人再發生爭吵，林男先推倒哥哥後，並徒手猛掐哥哥的脖子，再以鐵鎚、尼龍繩、原子筆殺死哥哥，林男發現哥哥沒有氣息後，隨即才打電話向警方自首，表示他勒死哥哥。
苓雅警方獲報到場，立即將被害人送醫急救，仍回天乏術，警方隨即逮捕林男，他坦承因房子分配問題與哥哥爭吵，並失手勒死哥哥。警方訊後依殺人罪將林男移送高雄地檢署偵辦，檢方依殺人罪提起公訴。
全案由國民法官進行審理，本周歷經3天密集審理，國民法官經評議後，認為林男應符合自首要件，得予減輕其刑，考量他下手是長期被哥哥家暴對帶，且案發前剛收到法院強制遷出的執行命令，綜合犯案動機，依殺人罪判9年6月。可上訴。
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