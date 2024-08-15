父母離異又家暴 三重年輕男子遭挑釁刺死室友判8年

新北市三重區一名楊姓年輕男子，去年國慶日晚間8時許，在租屋處與素有嫌隙的王姓中年室友衝突後，持平時自衛用的尖刀，一路連刺王男3刀致命，新北地方法院國民法庭考量楊男平時性情溫和，全案係由死者先挑釁並徒手推擠、攻擊楊男致臉頰受傷，楊男情緒失控才犯下此案，今依殺人罪判處8年徒刑。可上訴。

起訴指出，案發時23歲的楊男與52歲死者，都是承租該處的房客，兩人因對門而居，日常生活早有嫌隙。去年10月10日約晚間8時22分，楊男正欲外出，雙方再度爆發爭執，最後楊男憤而持刀行凶，造成死者左肺及右側髂動脈、靜脈銳器傷，導致氣血胸、腹腔大量出血死亡。

國民法官查出，楊男生母為中國大陸人，後來離異由父親帶回台灣獨自扶養，楊男不僅自小缺乏母愛，父親還會家暴，其父又在高中前便因病過世，導致他從小就自力更生，在半工半讀完成高職學業。

楊男因常在職場上受到主管霸凌或客人不友善對待，加上自小家庭環境讓他缺乏安全感，因此才會在案發前數月犯案用的三稜刺刀防身等物。其友人、同事也證稱，楊男平時個性溫和，與人相處和睦等情，國民法官因此認定他一時失慮，犯案後也主動自首，因此酌予減刑。

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