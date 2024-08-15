台哥大合併台灣之星拒繳「超額頻寛」聲請停止執行 裁定敗訴

通訊業「台灣大哥大」合併「台灣之星」，國家通訊傳播委員會（NCC）以「自主繳回超額頻寬」等附加條款核准，台哥大提行政訴訟聲請停止執行；台北高等行政法院認為，不可就NCC未來可能將作成之怠金、罰鍰等不利益處分聲請停止執行，裁定駁回。

台灣大哥大2022年2月10日以台灣大哥大為存續公司、台灣之星公司為消滅公司為理由，檢附電信事業間合併計畫書向NCC申請合併台灣之星，也依NCC通知，陸續補正資料或提出陳述意見書。

不過，NCC於2022年9月29日召開「台灣大哥大股份有限公司擬申請合併台灣之星電信股份有限公司案」聽證會，審查後，對申請案附加附款核准，要求「自主繳回超額頻寬，轉讓給非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係的電信事業」等。

依照NCC的處分，如果在2024年6月30日前台哥大完成改正措施，且違反電信管理法擅自使用無線電頻率者，可依據電信管理法規定處以50萬元以上、500萬元以下罰鍰，並通知停止使用。