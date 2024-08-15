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差1.1公分不能當女消防員 憲法法庭判違憲後她逆轉勝訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

女義消陳韻宣2018年通過消防警察特考，差1.1公分只有158.9公分高不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則160公分標準廢訓，她打憲法訴訟勝訴，大法官將陳女案件廢棄，最高行政法院今天判決陳女勝訴確定。

考試院2018年4月23日修正發布的該規則第8條第1款規定「本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：一、身高：男性不及165公分，女性不及160公分，但具原住民身分者，男性不及158公分，女性不及155公分。」

憲法法庭言詞辯論時，陳女的訴訟代理人鄭猷耀認為規定侵害人民服公職權，她長期擔任義消，擔任消防員是她畢生志願，規定是間接歧視。鄭指關係機關不斷「情緒勒索」、不顧科學證據。

憲法法庭指出，規定將男性最低身高限制定為165公分，遠低於國人男性平均身高7公分，排除僅約10%的男性，但對女性而言，反而定為高於國人女性平均身高0.5公分的160公分，約排除55%之女性，不符比例，將案件發回最高行政法院。

最高行政法院今天宣判，認定北高行判決並無違誤，公務人員保障暨培訓委員會提起上訴無理由，駁回上訴，陳女勝訴確定。

陳韻宣2018年通過消防警察特考，卻因身高僅158.9公分，不符考試規則所定的160公分標準，消防署廢止她的受訓資格。圖／聯合報系資料照片
陳韻宣2018年通過消防警察特考，卻因身高僅158.9公分，不符考試規則所定的160公分標準，消防署廢止她的受訓資格。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭 警察

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