差1.1公分不能當女消防員 憲法法庭判違憲後她逆轉勝訴

女義消陳韻宣2018年通過消防警察特考，差1.1公分只有158.9公分高不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則160公分標準廢訓，她打憲法訴訟勝訴，大法官將陳女案件廢棄，最高行政法院今天判決陳女勝訴確定。

考試院2018年4月23日修正發布的該規則第8條第1款規定「本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：一、身高：男性不及165公分，女性不及160公分，但具原住民身分者，男性不及158公分，女性不及155公分。」

憲法法庭言詞辯論時，陳女的訴訟代理人鄭猷耀認為規定侵害人民服公職權，她長期擔任義消，擔任消防員是她畢生志願，規定是間接歧視。鄭指關係機關不斷「情緒勒索」、不顧科學證據。

憲法法庭指出，規定將男性最低身高限制定為165公分，遠低於國人男性平均身高7公分，排除僅約10%的男性，但對女性而言，反而定為高於國人女性平均身高0.5公分的160公分，約排除55%之女性，不符比例，將案件發回最高行政法院。