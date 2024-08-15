警偵破網路博弈客服公司 賭客多為中國人下注1200億

刑事局偵破網路賭城客服公司，由出身電腦工程師的李姓夫妻檔在內湖科技園區成立辦公室，專門服務網路賭客遇到無法出入金或下注等問題，刑事局搜索逮人，發現服務的賭客多來自中國大陸，不到半年，下注總金額高達1200億元新台幣。

警方指出，36歲李姓電腦工程師是中國籍人士，他和台灣籍妻子相戀結婚後，涉嫌在內湖科技園區成立科技公司，以員工擔任人頭負責人，自己和妻子分別擔任總經理及副總經理，公司招募年輕員工替5家境外賭博網站擔任客服工作，每個月收取14萬美金報酬。