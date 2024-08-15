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警偵破網路博弈客服公司 賭客多為中國人下注1200億

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局偵破網路賭城客服公司，由出身電腦工程師的李姓夫妻檔在內湖科技園區成立辦公室，專門服務網路賭客遇到無法出入金或下注等問題，刑事局搜索逮人，發現服務的賭客多來自中國大陸，不到半年，下注總金額高達1200億元新台幣。

警方指出，36歲李姓電腦工程師是中國籍人士，他和台灣籍妻子相戀結婚後，涉嫌在內湖科技園區成立科技公司，以員工擔任人頭負責人，自己和妻子分別擔任總經理及副總經理，公司招募年輕員工替5家境外賭博網站擔任客服工作，每個月收取14萬美金報酬。

刑事局去年底發現李嫌公司涉嫌勾結網路博弈，展開調查，今年1月上門搜索，逮捕李嫌夫妻，公司幹部、客服等共31人到案，查扣電腦主機與手機等贓證物，警方發現整個博弈集團從去年10月到今年1月，下注金額高達1200億元新台幣，警方向法院聲請裁定扣押公司、李嫌等人帳戶合計800餘萬元及房產1處，依賭博罪移送台北地檢署偵辦。

刑事局偵破網路博弈客服公司，逮捕李姓主嫌。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破網路博弈客服公司，逮捕李姓主嫌。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破網路博弈客服公司，逮捕李姓主嫌，圖為現場搜扣證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破網路博弈客服公司，逮捕李姓主嫌，圖為現場搜扣證物。記者廖炳棋/翻攝

內湖科技園區 客服 網路

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