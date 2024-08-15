前立委批南檢起訴陳宗彥「打臉」監察院及高檢署 高檢署：與事實不符

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署今依涉犯貪汙治罪條例，起訴陳宗彥及酒店業者等3人。民眾黨前立委陳琬惠表示，南檢起訴陳宗彥打臉監察院與高等檢察署；高檢署澄清，南檢是依照高檢署指示分案查明，有關媒體報導高檢署行政調查部分，內容與事實不符。

陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，台南地檢署分案偵辦查出，陳宗彥於2012年、2013年間，因綽號「歐哥」連姓男子、綽號「豆哥」王姓男子等酒店業者關說某台南市警職人員平調案，及請託李姓業者視聽歌唱場所變更使用工程案，接受連姓、王姓酒店業者安排酒店工作者提供性招待。

本案曾於2015年8月31日以查無不法情事為由，簽准報結。去年2月間，檢方接獲告發後，隨即分案並重啟偵查，南檢查出，陳宗彥接受酒店業者性招待兩次，涉犯貪汙治罪條例中不違背職務收受不正利益等罪嫌，犯後態度不佳，請求從重量刑。連、王涉犯貪汙治罪條例中不違背職務交付不正利益罪嫌，提起公訴。

對此，陳琬惠表示，如此敗壞官箴的劣行，拖延現在才要處理，要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信，「更重要的是，南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署」，身為公務員接受酒店業者性招待還幫忙喬事，監察院竟然可以彈劾不成立，難道新潮流真的這麼夠力，只打蒼蠅不打老虎、遇到自己人就輕縱的監察院，真的可以關門了。

高檢署指出，高檢署於去年6月30日公布行政調查報告揭示調查結果，包括：「（一）有關相關公務員是否涉有違反貪汙治罪條例罪嫌部分，現已由台南地檢署偵辦中。（二）有關洩漏、交付相關偵查資料者是否可能涉及之相關刑事責任部分，亦由台南地檢署分案偵辦中。」

高檢署今澄清，高檢署行政調查報告從未有報導所指「高檢署去年重新再檢視全案，也認為沒有問題」、「南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署」之情事。南檢今日偵查終結該案，依高檢署指示分案查明，自無打臉之說，上開報導內容與事實不符，請勿以訛傳訛。

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