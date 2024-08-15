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陳宗彥案扯出員警關說請調疑雲 當事人喊冤「沒有拜託關說」
台南地檢署今偵結起訴行政院前發言人陳宗彥涉性招待案，案中提及某台南市警職人員平調案，疑透過色情業者關說請調，台南市警局獲悉後主動介入調查。王姓員警說，記得在閒聊時提到人事調動，也不會特別在意，至於業者怎麼講？他不清楚也不知道。他強調，沒有拜託對方關說請調。
他表示，因本案曾遭檢方約談，但他也是跟檢察官照實講而已。他也說，認識王姓業者，至於業者怎麼講？他不清楚也不知道，並沒有拜託對方關說請調，自己也不知道事情怎會演變成這樣？
市警局指出，檢察官經調查後認該名員警尚無涉嫌刑事不法，警局秉持「自清自檢、警紀警辦」原則，後續將針對涉案員警是否與色情業者不當接觸交往深入調查，如查涉案員警確有涉及不當交往或其他違失情事，將依所涉犯情節嚴懲不貸。
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