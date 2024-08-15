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違反COVID-19隔離規定 地院不受理遭花蓮高分院發回

中央社／ 台東縣15日電

郭男111年間感染COVID-19違反隔離規定，檢察官依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治條例於今年5月起訴。台東地院認為條例已廢止判決不受理，但被花蓮高分院撤銷判決發回更審。

郭男因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），必須於111年12月26日起至111年12月31日居家隔離，但於111年12月30日擅自離開居家隔離處所。台東地檢署經過1年多偵辦，於今年5月7日依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例提起公訴。

台東地方法院審理後判決不受理。判決書表示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的相關規定已於112年7月1日起廢止，檢察官於113年5月7日向法院提起公訴時條例已廢止，無刑罰可處罰，因此判決不受理。

台東地檢署不服提起上訴，高等法院花蓮分院日前撤銷台東地方法院判決，發回更審。

花蓮高分院判決書表示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例有起訖時間，因此屬於限時法 （暫時法）。在限時法有效期限內所違犯之行為，縱使於裁判時（判決時）該限時法已失去效力，法院仍應適用該限時法予以定罪科刑。

高分院進一步說明，限時法應於期間屆滿後，仍應對於期間違犯的犯行進行追訴、處罰並執行刑罰，始能確保相關法律所設定的規定效果在有效期間內能夠保持作用，而不至於造成民眾抱持「期間過後便不會受到制裁」的僥倖心理而違犯相關禁令。

再者，也可防止當事人（違犯者）透過拖延訴訟的手段，在法律失效後脫免刑罰。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬接受中央社記者電話訪問表示，高院撤銷地方法院判決發回更審，代表有重大的程序瑕疵，這案件台東地方法院直接判決不受理，有適用法則不當之違法處。

居家隔離 肺炎

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