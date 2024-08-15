當人頭投標交通部採購案 新竹這家公司遭追繳160萬押標金

新竹某公司參與交通部轄下單位採購案，但實際上卻是讓別人借用其名義參加投標，該公司一審被判有罪，依採購法須追繳當初押標金160萬元。法務部行政執行署新竹分署日前受理該公司追繳押標金一案，經調查該公司最近3年交易明細、財產，並在今年6月扣押該公司有價證券，該公司已在7月間單筆匯款清繳160萬元。

行政執行署新竹分署指出，依政府採購法規定，機關對於廠商所繳納的押標金，應於決標後無息發還未得標的廠商。不過，若廠商有以虛偽不實之文件投標、借用他人名義或證件投標等行為，經主管機關認定影響採購公正，則所繳納之押標金，不予發還；未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳。

行政執行署新竹分署表示，新竹某公司先前參與交通部轄下單位採購案，但事實上卻是容許他人借用其名義或證件參加投標，經法院一審判決有罪，依據採購法將予以追繳押標金160萬元。

行政執行署新竹分署立案審查後，調查該公司最近3年之進銷項交易明細、發票往來相關資料及財產等，今年6月間扣押該公司在第三人證券委託交易帳戶內之有價證券後，該公司已在7月間單筆匯款清繳160萬元。