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蕾菈IG收恐嚇訊息 單親媽衝動發限動「一起下地獄」判刑2月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

YouTuber「蕾菈」（本名何蕾伊菈），2年前遭葉姓單親媽媽傳IG訊、發限時動態恐嚇，貼文包含，一起下地獄、「菈」人下去我一起死等語。葉女自稱不滿交往對象和蕾菈有聯繫才傳訊息、發限動恐嚇，士林地方法院依恐嚇危害安全罪，判處2月可易科罰金之刑。

判決指出，24歲葉女2022年8月8日父親節，在摩鐵用IG傳私人訊息給蕾菈，「我好想等你回覆拜託你，你要不要來我家看個東西，超驚喜，準備留上網的東西」，葉女隨即又接連發限時動態，其中截圖「蕾菈」IG帳號，導致蕾菈心生畏懼。

葉女公開限動貼文包含，「明明就是一個噁爛的臭網紅，還把自己裝的那麼清高，跟比自己大29歲的人上床，笑死，還被很多人說過下面很臭」、「妳在外多強08一定把你收走甚至把證據，影片啥的，該發我全部都發！裸身淫叫一個少不了」、「我一定會把你的影片供出來！你的影片永生永世都會在網路上，不管犧牲什麼，我都在所不惜，甚至我們一起下地獄！」「大家問我為何這麼做，不怕被『蕾』公霹嗎，1我死都不害怕了，2我都敢『菈』人進地獄了你們問我怕嗎？那麼明顯了，看不出來我也沒輒了反正都要死了我一定要『菈』人下去我一起死」。

法官審酌，從事接案廣告設計工作的葉女，僅因個人情感糾紛，不滿交往對象和蕾菈有聯繫，因而心生怨懟，不理性處理控制情緒，多次用IG傳訊息恐嚇，致蕾菈心生畏懼；葉女坦承犯行，態度尚可，偵查中和蕾菈和解，分期賠償18萬元，但僅賠償5萬元後未再履行。全案依恐嚇危害安全罪，判處2月徒刑，可易科罰金6萬元。可上訴。

YouTuber蕾菈與其DJ老公湯宇，及Joeman，去年11月間涉吸食及持有大麻被捕，施用部分雖不起訴，但無故持有大麻則獲緩起訴，新北地檢署要求3人寫悔過書，夫妻各提供48小時義務勞務、Joeman提供100小時，檢方預計安排3人拍攝法治宣導影片。

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蕾菈與丈夫湯宇。本報資料照
蕾菈與丈夫湯宇。本報資料照

影片 恐嚇 蕾菈

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