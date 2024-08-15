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「小芸」在哪裡？陳宗彥涉性招待 檢方多方查證後去向不明

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」報告出爐後，網路社群掀起「小芸在哪裡？」風潮，南檢今對陳宗彥及酒店業者等3人依涉不違背職務收受及交付不正利益起訴，查出陳宗彥涉接受業者性招待2次，經媒介性交易10次，至於「小芸」，案發迄今10多年，經多方查證後去向不明。

檢方指出，據調查，檢察官認時任台南市府新聞處長及民政局長的陳宗彥因受連、王姓酒店業者請託而協助詢問、協調視聽歌唱場所變更使用工程案及警職人員平調案，並分別於2013年11月9日及2012年12月26日接受連及王安排酒店女服務生提供性招待共2次，此部分陳及連、王分別涉犯不違背職務收受不正利益及不違背職務交付不正利益等罪嫌，均提起公訴。

此外，連及王於2012年11月22日至2013年12月15日期間，媒介酒店女服務生與陳宗彥性交易共10次，且每次收取性交易費用1萬2000元後，提供性交易酒店女服務生對分牟利，此部分無證據證明陳宗彥等人涉有其他行賄、收賄犯行，惟連、王均涉犯圖利媒介性交易罪嫌，也提起公訴。

至於業者安排酒店小姐「小芸」、「愛玲」、「愛玲」為何人？檢方發現，連及王業者曾安排酒店女服務生 「小芸」、「愛佳」、「愛玲」等人提供陳宗彥性服務。

檢方指出，因「小芸」等人均屬女服務生花名，並非真實姓名，且案發迄今已逾10多年，檢察官雖已盡調查能事，多方查證，仍因該等女服務生均已去向不明，而無法確定「小芸」、「愛佳」、「愛玲」等人真實身分。

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐，報告指出，酒店業者在對話時以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，暗語「咖啡錢算老闆的」，代表陳宗彥性交易費用由酒店老闆吸收，且除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

陳宗彥涉性招待案，案發迄今已逾10多年，提供陳宗彥性服務「小芸」等人，經檢方多方查證，均已去向不明。圖／本報資料照
陳宗彥涉性招待案，案發迄今已逾10多年，提供陳宗彥性服務「小芸」等人，經檢方多方查證，均已去向不明。圖／本報資料照

性交易 貪汙 酒店 陳宗彥

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