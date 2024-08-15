快訊

奧運羽球金牌安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

IG神功能「未讀偷看訊息」回歸嗨翻！網曝還有2招也能比照辦理

分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭檢方起訴 陳宗彥最新「4點聲明」回應：將到法院爭取清白

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

行政院前發言人陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，案經檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案卻不了了之，台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴。陳否認犯行，檢方建請法院從重量刑。

陳宗彥表示，本件在10幾年前業經台南地檢署簽結；第二，台灣高檢署去年重新再檢視全案，也認為沒有問題，第三，針對10幾年前的同一事件，在沒有新事實新證據的情形下，現在的台南地檢署卻推翻之前自己以及長官的認定，將我起訴。第四，我深感不解，但在目前的制度下，我也只能到法院努力證明自己的清白。

前行政院發言人陳宗彥因捲入桃色糾紛，去年2月17日火速請辭，陳宗彥曾表示，這件事未經查證的報導，把一個人的人格抹殺掉，他在台南市服務路期間，從擔任市議員到市府服務從未被偵調約談偵辦調查，在從事公職到現在，對選民的服務及受理陳情，都在謹守依法處理的分際，是從事公職對自我的要求，可檢視他從地方的公所，到擔任市議員到市府，都秉持這樣的原則和理念，連當市議員時候在質詢到底權利可以到哪裡，絕對不會踰越，當行政也不踰越應謹守的分際，是從事公職對自我的要求。

行政院發言人陳宗彥因遭控與酒店業者過從甚密、接受性招待，昨晚請辭獲准。陳宗彥擔任發言人短短18天，成為有史以來，「最短命」的行政院發言人。陳宗彥陳宗彥曾選過台南市議員，副總統賴清德擔任台南市長期間，延攬他擔任新聞及國際關係處長、民政局長，賴清德擔任行政院長期間，更找他出任內政部次長，在新冠肺炎疫情期間，他因為時任內政部次長的職務，而擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，更在時任指揮官陳時中確診期間，暫代指揮官的業務，成了家喻戶曉的「防疫五月天」成員之一。

前行政院發言人陳宗彥。圖／取自陳宗彥臉書
前行政院發言人陳宗彥。圖／取自陳宗彥臉書

行政院 貪汙 醜聞 陳宗彥

延伸閱讀

卓揆稱兩岸已開友善門 藍委批：民進黨仇中侵蝕判斷力

陳宗彥涉性招待案 前查無具體事證、現起訴求重刑…檢方這麼說

陳宗彥遭起訴 南市府：尊重司法勿枉勿縱

行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

相關新聞

遭檢方起訴 陳宗彥最新「4點聲明」回應：將到法院爭取清白

行政院前發言人陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，案經檢察官簽呈簽分案想辦貪...

陳宗彥涉性招待案 前查無具體事證、現起訴求重刑…檢方這麼說

前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，當年經檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案卻不了了之，去年2月台南地檢署分案重起偵...

台中男離奇臥軌…火車通過竟沒事 釀台鐵誤點半小時下場出爐

台中雷姓男子情緒不穩闖入台中海線鐵路，整個人趴臥鐵軌、枕木上，導致一列區間車行經時緊急煞停，離奇的是雷毫髮無傷卡在車底、...

「小芸」在哪裡？陳宗彥涉性招待 檢方多方查證後去向不明

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」報告出爐後，網路社群掀起「小芸在哪裡？」風潮，南檢今對陳宗彥及酒店業者等3人依涉...

屏東市前市長夫婦詐買免治馬桶犯234個貪汙罪 8罪改判確定

屏東市前市長林亞蒓與丈夫藍俊良虛報補助款買球具、免治馬桶詐領959萬元，依234個貪汙罪判刑，但8罪撤銷發回；最高法院認...

蕾菈IG收恐嚇訊息 單親媽衝動發限動「一起下地獄」判刑2月

YouTuber「蕾菈」（本名何蕾伊菈），2年前遭葉姓單親媽媽傳IG訊、發限時動態恐嚇，貼文包含，一起下地獄、「菈」人下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。