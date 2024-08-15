遭檢方起訴 陳宗彥最新「4點聲明」回應：將到法院爭取清白

行政院前發言人陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，案經檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案卻不了了之，台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴。陳否認犯行，檢方建請法院從重量刑。

陳宗彥表示，本件在10幾年前業經台南地檢署簽結；第二，台灣高檢署去年重新再檢視全案，也認為沒有問題，第三，針對10幾年前的同一事件，在沒有新事實新證據的情形下，現在的台南地檢署卻推翻之前自己以及長官的認定，將我起訴。第四，我深感不解，但在目前的制度下，我也只能到法院努力證明自己的清白。

前行政院發言人陳宗彥因捲入桃色糾紛，去年2月17日火速請辭，陳宗彥曾表示，這件事未經查證的報導，把一個人的人格抹殺掉，他在台南市服務路期間，從擔任市議員到市府服務從未被偵調約談偵辦調查，在從事公職到現在，對選民的服務及受理陳情，都在謹守依法處理的分際，是從事公職對自我的要求，可檢視他從地方的公所，到擔任市議員到市府，都秉持這樣的原則和理念，連當市議員時候在質詢到底權利可以到哪裡，絕對不會踰越，當行政也不踰越應謹守的分際，是從事公職對自我的要求。

行政院發言人陳宗彥因遭控與酒店業者過從甚密、接受性招待，昨晚請辭獲准。陳宗彥擔任發言人短短18天，成為有史以來，「最短命」的行政院發言人。陳宗彥陳宗彥曾選過台南市議員，副總統賴清德擔任台南市長期間，延攬他擔任新聞及國際關係處長、民政局長，賴清德擔任行政院長期間，更找他出任內政部次長，在新冠肺炎疫情期間，他因為時任內政部次長的職務，而擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，更在時任指揮官陳時中確診期間，暫代指揮官的業務，成了家喻戶曉的「防疫五月天」成員之一。