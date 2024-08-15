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屏東市前市長夫婦詐買免治馬桶犯234個貪汙罪 8罪改判確定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

屏東市前市長林亞蒓與丈夫藍俊良虛報補助款買球具、免治馬桶詐領959萬元，依234個貪汙罪判刑，但8罪撤銷發回；最高法院認定，這8罪無證據顯示林亞蒓知情，判林女無罪，不過，藍俊良依偽造私文書罪判刑9月，得易科罰金，全案確定。

林亞蒓於2006年3月1日至2014年2月28日擔任屏東縣縣議員時，夫婿藍俊良以「希望工程協會」、「親子文化協會」、「終身學習協會」、「才藝創作服務協會」取得林亞蒓的議員建議箋詐領補助款。

藍俊良持偽造領據、支用明細表及黏貼憑證等資料，向屏東縣政府申領款項，致屏東縣政府承辦人員因見有縣長批示、議員建議箋後，誤信藍確實有購買物品或辦理活動，將建議補助款撥付給藍。

高雄高分院更三審認定，檢方起訴的8罪中，依證人前縣長曹啟鴻等人的證述，無法證明林亞蒓知情，也無證據顯示縣長批示、議員建議箋是由林亞蒓出面處理，判林亞蒓無罪。

至於藍俊良犯偽造文書8個罪部分，則因2015年案件繫屬一審法院至2024年4月18日，已逾8年未判決確定，又無可歸責藍的事由，侵害藍迅速受審權利情節重大，依速審法減刑並改判藍有期徒刑9月，檢不服提上訴，由最高法院駁回。

屏東市前市長林亞蒓（右）與丈夫藍俊良。圖／聯合報系資料照片
屏東市前市長林亞蒓（右）與丈夫藍俊良。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 屏東縣政府 議員 貪汙

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