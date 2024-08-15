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陳宗彥涉性招待案 前查無具體事證、現起訴求重刑…檢方這麼說

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，當年經檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案卻不了了之，去年2月台南地檢署分案重起偵查，同一案件陳宗彥被檢方起訴。檢方指出，歷時1年6個多月仔細分析通訊監察譯文、相關卷證及訊問陳宗彥等人，認陳等人涉嫌重大偵結起訴。

檢方指出，連、王前於2012至2013年間因妨害風化案件，經時任圓股檢察官於2014年4月14日提起公訴，連經法院判決處應執行1年10月，緩刑2年，應向公庫支付100萬元確定，另王應執行1年2月，緩刑2年，應向公庫支付66萬元確定 ，並於提起公訴當日就連、王疑涉行賄陳宗彥部分，2014年4月23日另簽分案件續辦。

嗣因年度職務異動，由時任義股檢察官於2014年9月3日接辦，檢察官認定連、王瑋申請視聽歌唱場所變更使用工程案，於圖說送審時，無任何業經核准規約規範，所以業主送件變更時，當無需檢附區分所有權人決議資料送審，台南市府依此核准，難認有何違法情事，也無積極事證足認有行、收賄或圖利不法，2015年8月31日以查無不法情事為由，簽准報結。

檢方指出，時任義股檢察官於前案偵辦期間，雖研判陳宗彥長期有接受酒店業者性招待情形，為釐清其性招待往來對價細節，2013年1月16日，向法院聲請對陳宗彥所持行動電話實施通訊監察獲准，並自同年年1月20日開始通訊監察，惟同年5月13日，因分析歷次監察內容發現，尚乏積極證據證明陳宗彥有行、收賄之確切不法犯行，而向法院陳報不繼續對陳宗彥聲請通訊監察，並於 同年5月16日停止監察。

且因當時偵辦重點，在於酒店業者是否有行賄警察以規避臨檢不法，因此監譯人員對於陳宗彥商請酒店業者安排性服務部分通訊內容，或認與警方包庇酒店業者不法無關，而有未作成譯文 。

檢方強調，去年2月間接獲告發後，隨即分案並重啟偵查，承辦檢察官將前案有關王通訊監察 1 年多監聽光碟及有關陳宗彥通訊監察4個月監聽光碟，均全部重新現譯，並反覆推敲及整理記錄，且比對調卷所取得相關資料，歷時1年6個多月仔細分析通訊監察譯文、相關卷證及訊問相關陳宗彥等人後，偵查終結並提起公訴。

台南地檢署指出，歷時1年6個多月仔細分析通訊監察譯文、相關卷證及訊問陳宗彥等人，認陳等人涉嫌重大偵結起訴。圖／本報資料照
台南地檢署指出，歷時1年6個多月仔細分析通訊監察譯文、相關卷證及訊問陳宗彥等人，認陳等人涉嫌重大偵結起訴。圖／本報資料照

收賄 檢察官 貪汙 酒店 陳宗彥

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