支持兩岸和平統一效忠中共判7年6月 前上校聲請釋憲結果出爐

陸軍前上校向德恩。圖／聯合報系資料照片

前陸軍上校向德恩每月收4萬元誓約為中共效力，去年依違背職務收受賄賂罪判刑7年6月確定；向聲請裁判憲法審查，主張是個人政治理念表達，也攸關公共事務思辨，應受言論自由保障，憲法法庭審查認為，向憑主觀指確定判決違憲，裁定不受理。

由黃瑞明、謝銘洋、蔡彩貞3位大法官組成的審查庭認為，確定終局判決已敘明向德恩以軍職身分簽署誓約書，除宣誓支持兩岸和平統一，尚包含允諾兩岸戰爭時效力大陸，違背法定職務，向說簽署誓約書是對兩岸議題的個人意見，不可採。

已判刑12年6月確定的退伍上尉邵維強擔任金門縣安全旅行社負責人時，2002年起為大陸發展組織，2019年吸收時任陸軍第八軍團指揮部作戰處上校副處長向德恩。

向德恩後來簽署「支持兩岸和平統一」誓約書，穿軍服手持誓約書與邵合照，提供載有「陸軍裝甲五六四旅上校戰訓副旅長向德恩」官銜的名片給邵。

向德恩提供的資料由邵維強拿到大陸覆命，大陸官員再透過邵維強同意每月支付4萬元供養向德恩，向2023年判刑7年6月確定。

判刑確定之後，向德恩聲請裁判憲法審查，認為確定判決指他效忠中共並收取現金賄賂，但未審酌他簽誓約書只是個人政治理念的表達，屬攸關公共事務思辨的高價值政治性言論，應受言論自由之保障，確定判決顯然侵害的人身自由權、言論自由權、服公職權，違反比例原則。