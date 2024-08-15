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行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

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行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴。陳否認犯行，檢方建請法院從重量刑。圖／本報資料照
台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴。陳否認犯行，檢方建請法院從重量刑。圖／本報資料照

行政院前發言人陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，案經檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案卻不了了之，台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴。陳否認犯行，檢方建請法院從重量刑。

檢方指出，陳宗彥於民國101年、102年間，因綽號「歐哥」連姓男子、綽號「豆哥」王姓男子等酒店業者關說某台南市警職人員平調案，及請託李姓業者視聽歌唱場所變更使用工程案，而接受被告連、王等酒店業者安排酒店女服務生提供性招待。

檢方認陳涉犯貪汙治罪條例中不違背職務收受不正利益罪嫌，連、王涉犯貪汙治罪條例中不違背職務交付不正利益罪嫌，依法提起公訴。另連、王另涉犯圖利媒介性交易罪嫌，也提起公訴。

檢方指出，陳宗彥曾擔任台南市政府新聞處長及民政局長，受領國家俸祿，本應潔身自愛，不眩於利慾，戮力從公，克盡職責，竟未能與酒店業者保持距離，貪圖性招待而收受不正利益，有害公務員廉潔自持之要求，玷汙、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴，嚴重破壞國家公務員的清廉形象，造成一般民眾對政府作為不信任，損及其他努力任事之公務員社會評價。

檢方表示，陳宗彥自始否認犯行，未將犯罪不法所得自動繳交，建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。

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貪汙 酒店 陳宗彥

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