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酒駕被扣車牌 他異想天開剪黑色紙貼成數字黏壓克力板

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局執行「環、警、監」聯合稽查，「淨牌」及取締改裝噪音車，其中攔查一名男子，因酒駕被吊扣車牌，他剪下黑色塑膠紙貼成車牌號碼，黏在壓克力板上當車牌開上路，警方查獲，依道路交通管理處罰條例處罰鍰、禁止行駛、汽車當場移置保管及扣繳牌照，另涉犯刑法偽造特種文書罪移送地檢署。

最近交通違規車輛牌照遭吊扣（銷）日益增多，無牌車數量漸龐大，致有心存僥倖者懸掛偽（變）造車牌從事不法行為，台中市警局本月起為期一個月規劃「淨牌專案」勤務，針對懸掛偽（變）造車牌車輛加強取締舉發及查緝偵辦。

大甲警分局評估轄區特性及交通要道，13日晚上會同監理及環保機關於大甲區經國路段，共同實施「環、警、監」聯合稽查，改裝車輛設備稽查及噪音檢測工作，並針對偽（變）造車牌及使用號牌不符規定等重大違規加強稽查取締。

現場共檢驗18輛疑似噪音及改裝車輛，其中噪音檢測有4輛不合格，依噪音管制法處不合格車輛所有人或使用人共1萬3800元罰鍰，並通知限期改善，排氣檢測有3輛不合格，將依空氣污染防制法處不合格車輛所有人或使用人共4500元罰鍰。

取締無照駕駛9件、越級駕駛一件及擅自變更設備29件，依道路交通管理處罰條例處違規行為人或不合格車輛所有人共24萬3900元；取締酒後駕車公共危險，酒測值0.45mg/L一件及函送偽（變）造車牌偽造特種文書一件，均依規嚴辦。

大甲警分局淨牌專案另查獲，大甲地區一名男子，因酒駕遭吊扣車牌，他竟自行以黑色塑膠紙剪下車牌號碼，黏貼在壓克力板上，懸掛車輛上開車上路，8月初經大甲警分局巡邏員警查獲，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，使用偽、變造或矇領牌照，處3600元以上至1萬800元以下罰鍰、禁止其行駛、汽車當場移置保管及扣繳牌照，涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，調查後移送台中地檢署偵辦。

大甲警分局指出，淨牌專案主要取締懸掛假車牌（偽造、變造或矇領號牌）、使用註銷號牌、號牌吊扣期間駕車及未懸掛號牌等重大違規行為；大甲警分局今年度已取締「淨牌」舉發違規共107件，另查獲懸掛偽造車牌依偽造特種文書罪嫌移送法辦，共計4件4人。

大甲分局分局長謝建國呼籲，近期偽（變）造車牌案件日益增多，影響民眾權益甚鉅，如民眾發覺車牌疑有遭冒用情事，應立即報警尋求協助，警方積極協助民眾救濟，將盡速將偽（變）造車牌車輛特徵通報各單位加強攔查，嚴正查緝偵辦。

台中市大甲警分局執行「環、警、監」聯合稽查，「淨牌」及取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中市大甲警分局執行「環、警、監」聯合稽查，「淨牌」及取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中市大甲警分局執行「環、警、監」聯合稽查，「淨牌」及取締改裝噪音車。圖／警方提供
台中市大甲警分局執行「環、警、監」聯合稽查，「淨牌」及取締改裝噪音車。圖／警方提供

交通違規 偽造文書

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