台南成大教授涉詐助理費 檢方複訊後80萬元交保且限制出境

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

成功大學工學院鄭姓教授被控利用研究計畫，以學生當人頭詐領助理費，檢調昨搜索該教授研究室及辦公室，查扣相關資料，傳喚他及學生共11人到案說明，晚間陸續移送台南地檢署，經檢方複訊後，鄭姓教授以80萬元交保，並限制出海、出境，其餘10名學生均請回。

據了解，該名成大教授與業界互動熱絡，經手不少專案計畫。檢調接獲檢舉，指他利用研究計畫，以學生當人頭助理，浮報助理費不實核銷。

台南地檢署指揮調查局台南市調查處偵辦，蒐證追查約2年，昨上午赴成大搜索該教授研究室及辦公室等處，帶回他及學生共11人調查，並查扣研究計畫、申報助理費等相關資料，釐清申報費用方式、時間、金額等，傍晚陸續移送檢方。

成大鄭姓教授晚間移送台南地檢署，經檢方複訊，鄭姓教授以80萬元交保，並限制出海、出境，其餘10名學生均請回。圖／本報資料照片
成大鄭姓教授晚間移送台南地檢署，經檢方複訊，鄭姓教授以80萬元交保，並限制出海、出境，其餘10名學生均請回。圖／本報資料照片

台南 成大 辦公室

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