殺人犯亮一疊佛經上訴求減刑 律師：國民法官庭辯完才寫的

男子陳昭坤與劉姓女子分手，見她返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去；兩人爭執，陳拿菜刀砍殺劉女致死。基隆地方法院國民法官法庭依殺人罪判陳無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，陳主張有「自首」，並拿出一疊「佛經」欲證明悔意，求法官減刑，高檢署公訴檢察官認為「沒有調查必要性」。

檢方起訴指出，40多歲的陳昭坤與年長他1歲的劉女交往，兩人在基隆市安樂區租屋同居，因時常衝突，劉女提分手。劉女2023年7月9日離開兩人住處，7月12日下午1點多由顏姓、楊姓友人陪同，回到原租住處拿自己的衣物，她單獨上樓進屋。

陳力求劉女復合遭拒，氣得掐她脖子說「要死大家一起死」，並從廚房流理台下方取出菜刀，砍殺劉女左後頸多刀，她當場死亡。

檢察官指陳昭坤只因無法忍受劉女分手，竟像屠夫一般猛砍劉女7刀致死，犯後至今未向死者家人道歉，沒悔悟之心，建請國民法官從重判處無期徒刑。

律師辯稱，陳是因為自認「被最愛的人拋棄」才犯案，比起其他更凶殘的無差別殺人行為，量處無期徒刑過重，請國民法官採中度量刑。

基院國民法官庭檢視檢辯雙方提出的證據資料，為求周延，再命陳昭坤當庭模擬犯罪過程，還原犯罪事實全貌。國民法官庭認為警方到場後多次喝令開門，他卻以「換衣服」為由拖延，並清理血跡、將凶器放在廚房水槽滅證，雖然他坦承殺人，但始終不認為有錯，將起因歸究於死者。

陳昭坤謊稱劉女曾罵他三字經，還說他想當場自殺，但從劉女被殺害至陳開門讓警察入內，時間長達10分鐘，若真想尋短，有充足時間無人可阻止，國民法官庭認為他說謊。死者家屬則擔憂陳日後再犯案，加上陳經鑑定有邊緣性人格傾向，個性固執、情緒極端，一審判他無期徒刑。

高院今開庭時，陳對事實不爭執，但認為構成自首要件，針對量刑上訴；因醫師鑑定陳暴力風險高，律師主張醫師的鑑定沒有證據能力。

陳昭坤的律師向高院聲請「量刑前社會調查鑑定」，並說陳在「一審辯論終結後」有抄寫佛經，還當庭拿出一疊紙給法官看。

公訴檢察官指一審已經交代為何沒有必要做「量刑前社會調查鑑定」，二審更沒必要調查「抄佛經」。

法官再三向律師說明，經由國民法官審理的案件上訴二審，國民法官法第92條、國民法官法施行細則第295條規定須是事實認定違背經驗法則或論理法則，顯然影響判決才能撤銷，這才是國民法官法的精神，希望律師再補陳聲請理由。