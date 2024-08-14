獨／台中知名律所遭搜索 所長曾任檢察官 疑洩密訊問中

律師王晨桓涉「ACE王牌交易所」詐騙案，引發外界對律師成為歹徒產業鍊一環的疑慮，各地檢調積極查辦，台中地檢署近日偵辦刑事局警政監林明佐疑洩密「九州天下」博弈集團，發現洪姓律師也涉洩密，命50萬元交保，檢方今天又有動作，以涉洩密為由，搜索王姓律師的事務所，據傳是與3年前「九州娛樂城」培訓打手基地打死人案件有關，王已在今天下午2時，到台中地檢署應訊，截至晚間11時，尚未訊畢。

王姓律師曾任檢察官，轉換跑道在台中市成立律師事務所擔任所長，旗下不少律師是過去在檢察署任職的同事，王擔任檢察官時，查緝毒品、黑金案件績效卓著，警界、媒體關係良好，台中市不少矚目案件，都是王律師事務所接受委任，包括瑪莎拉蒂惡少殺人未遂案、台中市前議長張宏年鉛中毒案等，王事務所遭檢方搜索的消息傳出後，法界人士驚訝、意外。

據透露，此次被檢方認為王涉嫌洩密案件是3年前「九州娛樂城」打手基地案，王在一、二審都是管的委任律師，一審時管被認定是殺人主謀，判刑17年，但上訴二審後，合議庭認為，無證據認定管有指使殺人，改依指揮犯罪組織罪，判刑4年6月，比起一審刑度大減。

因傳聞「九州娛樂城」、「九州天下」幕後負責人，都是綽號「小谷」的陳姓男子，警政監林明佐因涉嫌洩密，目前仍在台中看守所羈押中，陳在後續搜索行動被羈押禁見，此次檢方帶回王訊問洩密案件，兩案承辦檢察官都是張時嘉，是否有所關連，引發聯想。

「九州娛樂城」是由綽號「謝董」、「文哥」等股東出資，在台中大雅成立打手基地，由管姓男子（50歲）負責，基地內有辦公室、籃球場、健身房、擂台等設施，支付成員4萬至20萬不等酬勞，每月依忠誠度、凶狠度、體能等項目考核給薪。