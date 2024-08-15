涉詐領助理費 金門前議員遭起訴

金門地檢署昨天表示，金門地檢署偵辦金門縣前議員陳滄江與其子、金姓姻親等人貪汙助理費案偵查終結，依法提起公訴。記者蔡家蓁／攝影 詐領助理費風波也延燒到金門。金門地檢署偵辦前議員陳滄江與其子、金姓姻親等人貪汙助理費案，昨天偵查終結，將陳等3人依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實、洗錢防制法洗錢等罪嫌提起公訴。陳表示，問心無愧，相信司法會還他清白。

檢方指出，陳滄江於2011年3月1日至2018年12月24日期間擔任金門縣議會第5、6屆議員，明知公費助理補助費是由金門縣議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理帳戶，並非議員薪資一部分，也不是議員個人實質補貼，應全額支付給實質擔任公費助理工作的人。

金門地檢署主任檢察官施家榮表示，陳滄江竟與其子、金姓姻親等人共謀，由金女於2012年6月至7月、2013年7月1日至2015年12月31日出名擔任「人頭助理」，金再將收受公費助理補助費用帳戶交給陳的兒子持用，陳子每月收受後，轉存其他的帳戶，前後共詐得98萬8091元。

檢方指出，根據情資，金女2010年8月至2013年7月實際任職於台中市某旅宿業，且2013年8月6日至2014年8月18日都待在日本，客觀上顯然無法擔任金門縣議員助理工作。今年3月27日執行搜索、扣押以及訊問，認為陳滄江等3人均犯貪汙治罪條例公務員利用職務上之便詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪，陳與兒子另犯洗錢罪，全案依法提起公訴。據了解，陳最高恐被判7年。

陳滄江說，兒子有實際做事，助理費金流也全在兒子戶頭，沒給任何人，並非「人頭助理」。