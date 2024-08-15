聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉詐領助理費 金門前議員遭起訴

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門地檢署昨天表示，金門地檢署偵辦金門縣前議員陳滄江與其子、金姓姻親等人貪汙助理費案偵查終結，依法提起公訴。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署昨天表示，金門地檢署偵辦金門縣前議員陳滄江與其子、金姓姻親等人貪汙助理費案偵查終結，依法提起公訴。記者蔡家蓁／攝影
詐領助理費風波也延燒到金門。金門地檢署偵辦前議員陳滄江與其子、金姓姻親等人貪汙助理費案，昨天偵查終結，將陳等3人依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實、洗錢防制法洗錢等罪嫌提起公訴。陳表示，問心無愧，相信司法會還他清白。

檢方指出，陳滄江於2011年3月1日至2018年12月24日期間擔任金門縣議會第5、6屆議員，明知公費助理補助費是由金門縣議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理帳戶，並非議員薪資一部分，也不是議員個人實質補貼，應全額支付給實質擔任公費助理工作的人。

金門地檢署主任檢察官施家榮表示，陳滄江竟與其子、金姓姻親等人共謀，由金女於2012年6月至7月、2013年7月1日至2015年12月31日出名擔任「人頭助理」，金再將收受公費助理補助費用帳戶交給陳的兒子持用，陳子每月收受後，轉存其他的帳戶，前後共詐得98萬8091元。

檢方指出，根據情資，金女2010年8月至2013年7月實際任職於台中市某旅宿業，且2013年8月6日至2014年8月18日都待在日本，客觀上顯然無法擔任金門縣議員助理工作。今年3月27日執行搜索、扣押以及訊問，認為陳滄江等3人均犯貪汙治罪條例公務員利用職務上之便詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪，陳與兒子另犯洗錢罪，全案依法提起公訴。據了解，陳最高恐被判7年。

陳滄江說，兒子有實際做事，助理費金流也全在兒子戶頭，沒給任何人，並非「人頭助理」。　　

議員 金門 陳滄江

延伸閱讀

造價429萬救護車 崑庭建設捐金門配發烈嶼 盼回饋家鄉

金門前議員涉詐領助理費遭檢方起訴 陳滄江：問心無愧

6月金門團多人上吐下瀉疑中毒 衛生局檢驗結果出爐

兩岸情勢詭譎 不同世代金門人在意重點不同

相關新聞

纏訟8年…張國煒贏了 將獨獲逾百億遺產

長榮集團創辦人張榮發八年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒並指定接任總裁，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審...

駕艇偷渡來台 陸前艇長起訴

曾任大陸海軍艦艇艇長的陸籍男子阮芳勇從大陸福建省開快艇闖進淡水河，被海巡人員誤認是台灣漁船，碰撞交通船被查獲稱「投奔民主...

台南成大教授涉詐助理費 檢方複訊後80萬元交保且限制出境

成功大學工學院鄭姓教授被控利用研究計畫，以學生當人頭詐領助理費，檢調昨搜索該教授研究室及辦公室，查扣相關資料，傳喚他及學...

澎湖6連霸議長賣官 重判10年2月

澎湖縣議會前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美被控在議長任內，藉擔任議長機會收錢安插人事，澎湖地檢署起訴後，澎湖地方法院歷經1...

涉詐領助理費 金門前議員遭起訴

詐領助理費風波也延燒到金門。金門地檢署偵辦前議員陳滄江與其子、金姓姻親等人貪汙助理費案，昨天偵查終結，將陳等3人依貪汙治...

行政法院駁回假處分聲請 基市府稱勝利、NET諷強盜鐵證

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商引發爭議，NET聲請行政假處分，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基市府今天表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。