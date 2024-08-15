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被控以學生當人頭 成大教授涉詐助理費

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

成功大學。圖／本報資料照片
成功大學。圖／本報資料照片
成功大學工學院一名教授被控利用研究計畫，以學生當人頭詐領助理費，檢調昨搜索該教授研究室及辦公室，查扣相關資料，傳喚他及學生共十一人，依詐欺罪偵辦，陸續移送台南地檢署訊問。

據了解，該名成大教授與業界互動熱絡，經手不少專案計畫。檢調接獲檢舉，指他利用研究計畫，以學生當人頭助理，浮報助理費不實核銷。

台南地檢署指揮調查局台南市調查處偵辦，蒐證追查約二年，昨上午赴成大搜索該教授研究室及辦公室等處，帶回他及學生共十一人調查，並查扣研究計畫、申報助理費等相關資料，釐清申報費用方式、時間、金額等，傍晚陸續移送檢方。

成大表示，對於涉詐領助理費案，校方事前並未接獲檢舉或陳情，配合檢調調查，後續若有判決，將由教師評審委員會依教師獎懲辦法辦理。

台南 成大 教師

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