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纏訟8年…張國煒贏了 將獨獲逾百億遺產

聯合報／ 記者王宏舜朱漢崙／台北報導

長榮集團創辦人張榮發遺囑法院認定有效，他的二房獨子張國煒（圖）將可獲逾百億元遺產。 聯合報系資料照
長榮集團創辦人張榮發遺囑法院認定有效，他的二房獨子張國煒（圖）將可獲逾百億元遺產。 聯合報系資料照
長榮集團創辦人張榮發八年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒並指定接任總裁，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審敗訴後上訴。最高法院認定，張榮發製作密封遺囑具遺囑能力，符合民法要件，昨駁回上訴確定，張國煒可獲逾百億元遺產。

接近張國煒的人士說，張國煒感謝法院還他公道，後續要看張國政是否依照總裁遺囑，若拒絕執行，張國煒不排除再提告，維護自身權益。

張國政提告請求確認張榮發二○一四年十二月十六日代筆遺囑、十七日密封遺囑無效，主張張榮發製作遺囑時無法表達自我意思，未親自簽名，未親自指定兩名以上見證人，未向公證人陳述遺囑內容，未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，不符民法要件。

張國煒抗辯，依法院調閱張榮發就醫紀錄足證製作遺囑時具表述意思能力，遺囑經自述、公證屬公文書，調查局鑑定張榮發親簽遺囑。

一審判張國政敗訴，他上訴台灣高等法院。高院認為，張榮發作成密封遺囑後有瞻妄症候群現象，但無病歷資料或醫師診斷書證明留遺囑時無遺囑能力；二○一四年九、十月贈與配偶一億元存款，同年十、十一月移轉價值逾億元的三家公司股權給張國煒，可見仍有處分巨額財產能力；密封遺囑簽名經調查局鑑定筆跡是親簽。

高院認定，張榮發請劉孟芬代寫密封遺囑，長榮國際前董事長柯麗卿、時任總裁特助吳界源及法務戴錦銓在遺囑見證人欄簽名，戴洽公證人至住家辦遺囑公證，由柯、吳、戴擔任見證人，張請劉拿出遺囑讓公證人確認後密封，符合民法要件。

雖然張榮發只向公證人說劉孟芬的地址是「台中市市政北七路」，但已提供劉的戶籍謄本供公證人記載於公證書，高院認為遺囑有效。

最高法院指出，密封遺囑如符法定要件，沒有規定見證人須在公證人面前指定，或遺囑人的陳述須包含「為自己之遺囑」等特定文字，全案駁回確定。張國政另請求確認張榮發代筆遺囑無效部分，一審敗訴後未上訴。

張國政 民法 遺囑

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