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不滿護理師要求降低音量...他咆哮還想打人涉多罪 下場慘了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓男子在醫院急診室，不滿護理師要他降低說話音量，開口咆哮並作勢毆打護理師，檢察官認定涉嫌觸法起訴。基隆地方法院審理後，認定葉男對醫事人員以恐嚇方法，妨害執行醫療業務，依違反醫療法判刑4月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，葉男今年6月9日晚上在三軍總醫院基隆分院正榮院區急診室，廖姓護理師認為葉聲音過大，要求他降低說話音量。葉男心生不滿對著廖女咆哮，並作勢毆打她。

現場其他人士出面制止葉男施暴並報案，基隆警二分局員警到場，將葉男帶回製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查時，葉男坦承犯行，情節與廖女在警詢指述大致相符，加上急診室監視器影像畫面擷圖佐證，認定葉男涉犯刑法恐嚇危害安全罪、醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，從重依違法醫療法聲請法院簡易判決處刑。

法官指出，葉男僅因護理師要求降低說話音量，即對她咆哮並作勢毆打，使醫事人員心生畏懼，妨害執行醫療業務，破壞醫療環境，損害醫病關係甚不足取。參酌犯罪動機、手段、所生危害及坦承犯行態度，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。

葉姓男子在急診室不滿護理師要他降低說話音量，咆哮並作勢毆打護理師，基隆地方法院審理後，依違反醫療法判刑4月。圖／聯合報系資料照片
葉姓男子在急診室不滿護理師要他降低說話音量，咆哮並作勢毆打護理師，基隆地方法院審理後，依違反醫療法判刑4月。圖／聯合報系資料照片

基隆 恐嚇 監視器 護理師

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