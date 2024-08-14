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判決遺囑有效！張國煒喊話「感謝法院」 小股東律師趁勝追擊提訴

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

對於最高法院判決長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，亦即將遺產全留給二房獨子、星宇航空董事長張國煒，據接近張國煒的人士表示，張國煒感謝法院還他公道，這位人士也指出，後續仍要看大房三子是否遵照總裁的遺囑，倘若拒絕執行，或是陽奉陰違，諸如故意拖延配合遺囑內容調整等，張國煒不排除再提告，維護自身的權益。

在今日最高法院針對張榮發總裁遺囑訴訟，判決認定遺囑有效的同時，先前接受長榮海運小股東委託提告長榮海運和巴拿馬長榮國際交易違法的委任律師林文鵬，今日也同步為小股東再發出聲明。林文鵬指出，最高法院判決遺囑有效，亦即最高法院確認四位遺囑執行人指定張國華為巴拿馬長榮國際PP及PD，違背遺囑：「足見張國華顯非合法的巴拿馬長榮國際PP及PD，有何權利處分巴拿馬長榮國際資產？」林文鵬接著強調，長榮海運跟不具合法代表人身分的張國華購買巴拿馬長榮國際資產，交易程序明顯違法，不但損害巴拿馬長榮國際及其股東權益，也損害長榮海運及其廣大股東權益，他也籲請台北地檢署應嚴予訴追，起訴究責。

長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，大房3子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審皆認定判張國煒勝訴。張國政上訴，最高法院今駁回確定，張國煒將可獲逾百億元遺產。圖／聯合報系資料照
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，大房3子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審皆認定判張國煒勝訴。張國政上訴，最高法院今駁回確定，張國煒將可獲逾百億元遺產。圖／聯合報系資料照

星宇 最高法院 遺囑 長榮

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