亂象頻傳！台中女夜駕保時捷掛「這車牌」 警識破祭重罰
假車牌上路猖獗亂象引網友熱議，台中曾姓妙齡女日前夜駕林姓男友的保時捷上路，遇警方攔檢，警方查出曾女因這輛保時捷嚴重超速遭吊扣車牌，異想天開到網路購買假車牌懸掛上路。警方詢後依偽造特種文書罪、道路交通管理處罰條例法辦，曾女對於被扣車、恐面臨最重1年有期徒刑、男友可能最重被罰1萬800元，後悔莫及。
台中市警局烏日警分局說明，有鑑於交通違規罰鍰加重、民眾檢舉件數增加，動輒吊扣牌照，導致全國假車牌泛濫，為有效遏止亂象，配合台中市警察局8月1日起規畫1個月「淨牌專案」，共計舉發55件違規，查獲懸掛偽造車牌3件3人。
烏日分局三和派出所所長楊儒陸說，日前晚間10時許取締酒駕勤務，發現一輛白色保時捷的車牌相當可疑，經檢視車輛車身原始車號後再經比對，發現是偽造車牌。經查曾女因為這輛保時捷超速遭到吊扣，才會上網購買假車牌代替使用，心存僥倖上路，沒想到遇到警方攔查被識破。
烏日警分局呼籲，民眾使用假車牌上路，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，處罰車主3600元以上、1萬800元以下罰鍰罰鍰，並禁止車輛行駛，車輛當場移置保管及扣繳牌照，使用假車牌上路觸犯刑法偽造特種文書罪，將面臨最重1年有期徒刑。
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