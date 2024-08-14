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台中公有納骨堂人員浮報價額詐財 貪污起訴3萬交保

中央社／ 台中14日電

台中市生命禮儀管理處大安區納骨堂前林姓職員，涉嫌製作不實文件，向先人要入塔的家屬浮報價額詐財，台中地檢署偵辦後，今天依貪污罪嫌起訴，經移審法院裁定以3萬交保。

台中地檢署今天表示，林男為台中市生命禮儀管理處大安區納骨堂人員，涉嫌利用受理民眾申請，將先人靈位入大安納骨堂機會，製作不實「台中市市庫收入繳款書」等文件，向不知情民眾訛詐款項，共新台幣1萬8000元。

全案偵查時，林男經檢察官訊問後，認定涉犯貪污罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人等原因，並有羈押必要，向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，全案經檢察官偵查終結，於今天移審提起公訴，台中地院今天召開羈押庭審理後，裁定林男以3萬元交保併限制住居。

中市府今天透過文字稿表示，生管處大安區納骨堂前約僱人員林男，疑涉經辦民眾申請塔位時，浮報價額藉機詐取財物，涉案人員已於去年因另案遭生管處解雇，生管處全力配合調查，如有同仁涉及不法，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理絕不寬貸。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

台中市 檢察官 貪污

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