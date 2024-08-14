聽新聞
test
0:00 / 0:00
關注從屬性...板橋冷氣砸死女大生 檢方聚焦施工工人、派工冷氣行
新北市板橋區捷運新埔站外，去年7月20日發生工人李建邦安裝冷氣未加裝安全設備，以致冷氣自17樓墜落砸死正在等公車的黃姓女大生，李男與冷氣行老闆劉智輾雙雙被依過失致死罪嫌起訴。由於上次法官安排調解破局，今天重新開庭審理，李男坦承未按說明書安裝角鐵，檢方則與劉男律師在李、劉究竟是外包承攬，或上下從屬關係上交鋒。
今天合議庭除李、劉2人外，另傳喚劉男冷氣行前冷氣師傅「阿傑」及中華民國冷凍空調技師公會林姓技師作證。開庭時，上次調解情緒激動的黃母未現身，但仍由黃父和黃姊在律師陪同下，到場全程聆聽。
李男供稱，自己是按件計酬的外包冷氣裝設工，且事發的直立式冷氣他只裝過4台，當天發現不會裝後告知劉男，劉男叫他致電阿傑，但阿傑也只是請他看說明書。阿傑則供稱，當天李男是詢問遮風擋雨用的「蛇板」，而非如何安裝。
公訴檢察官則試圖從雙方聯繫、派工、出退勤紀錄上，著墨李、劉2人的從屬關係。但劉男律師強調，李男先前也有承攬如燦坤的冷氣安裝，且施工具有相當自主性，劉男公司僅對案件抽成25%，其餘油錢、勞健保均由李男自行負責，因此雙方就是外包承攬關係。
冷凍空調技師公會林姓技師則證稱，正常直立式窗型冷氣安裝，一定事先將角鐵鎖至冷氣主機，再卡上窗框就不會掉落，全案就是因為沒先裝角鐵，冷氣才會掉下去。但他也表示，現今直立式冷氣銷量極少，多是受限於場地的不得已選擇，不能期待師傅一定要會安裝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言