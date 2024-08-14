快訊

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人黃嘉千與老公夏克立，16年異國婚姻離婚官司纏訟已滿2年，黃嘉千日前在51歲生日前拿到士林地方法院核發保護令，夏克立日前出庭稱，加拿大刑事庭去年落幕他是清白的。士林地方法院今傍晚判准離婚，一審正式落幕，全案仍可上訴。

全案起源於，黃嘉千與夏克立異國婚姻長達16年，2022年7月爆出婚變，兩人均向士林地院訴請離婚，怨偶對簿公堂纏訟長達2年，去年7月間兩人在加拿大的家暴官司判決出爐，夏克立遭指控的罪名不成立。對此，夏克立今年7月至士林地院時表示，加拿大刑事庭已落幕，他是清白的，希望家事庭官司結束，就都結束了。

夏克立上月搭飛機從加拿大回台出庭，因長時間搭飛機，穿戴護腰進法庭，手中抱著一隻淺紫色兔娃娃，庭後離開時，已沒看到手中玩偶。夏克立不便對外說明，低調的說「會被放進監獄，不好意思」；黃嘉千則委由律師出庭，同樣未受訪。

日前黃嘉千聲請保護令，並在51歲生日前收到士林法院核發的保護令。對此，夏克立透過律師發聲明指出，暫時保護令所為認定，他深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

黃嘉千、夏克立離婚官司纏訟2年，今法院一審宣判落幕。圖／本報資料照片
黃嘉千、夏克立離婚官司纏訟2年，今法院一審宣判落幕。圖／本報資料照片

保護令 加拿大 離婚

延伸閱讀

首開庭就結案！辱夏克立是「被人養的狗」 陳蔓菲賠8萬元獲撤告

夏克立被爆婚內找女移工「抱睡」 黃嘉千知情曝心聲

被爆私訊約家中幫傭「抱睡」 夏克立澄清是電腦被駭

黃嘉千、夏克立官司纏訟近2年今辯結 8月14日宣判

相關新聞

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

藝人黃嘉千與老公夏克立，16年異國婚姻離婚官司纏訟已滿2年，黃嘉千日前在51歲生日前拿到士林地方法院核發保護令，夏克立日...

「可助台對抗軍事威脅」大陸男偷渡來台反共 直言：不滿獨裁專制

大陸籍男子阮芳勇自駕快艇，從大陸福建偷渡來台，在淡水碼頭老街渡船碼頭落網，遭依未經許可入國罪嫌起訴。士林地方法院今下午召...

獨／京華城案延燒...柯文哲3次影響關鍵曝 彭振聲成最後一塊拼圖

京華城840%史上最高容積率是否涉犯圖利？北市議會京華城專案小組召集人游淑慧說，調查小組從調閱的公文等資料發現，前市長柯...

張國煒獨得逾百億遺產！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引發大房不滿，大房3子張國政提確認...

縱橫澎湖政壇逾40年...「六連霸」議長賣官收賄176萬 重判10年2月

澎湖縣議會前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美，被控在議長任內藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地檢署起訴後，澎湖地院歷經一年審...

京華城案爭議延燒 檢今再傳喚6名都委會委員作證

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼昨日傳喚台北市都市計畫委員會委員陳春銅及陳明吉作證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。