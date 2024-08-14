獨／京華城案延燒...柯文哲3次影響關鍵曝 彭振聲成最後一塊拼圖

京華城840%史上最高容積率是否涉犯圖利？北市議會京華城專案小組召集人游淑慧說，調查小組從調閱的公文等資料發現，前市長柯文哲在京華城案，疑似「關鍵影響力」有3次的公文記錄，包括1次交辦單、2分公文親自裁示，一是同意都市更新獎勵，一次是公展，3次都有時間與地點。

前副市長彭振聲原本下周一接受北市議會京華城案專案小組約詢，但已向游淑慧請假，將改期再出席。

游淑慧說，彭振聲還是會到議會說明，但不是原訂的8月20日、會延期，因彭希望低調，時間不會對外公開，調查報告希望9月出爐，不會拖到議會下會期開議。調查報告會有完整大事紀，還有柯文哲、彭振聲等人在事件過程，哪幾個時間點做出交辦或裁示有「關鍵影響力」。

小組掌握的資料也發現，京華城在民國109年2月時，一開始是先與彭振聲、當時都發局長黃景茂陳情，但當時兩人都沒處理，也無後續交辦。直到109年3月京華城找上柯文哲，一開始訴求12萬多平方公尺樓地板面積，柯也有提送都委會討論的交辦單，但當時委員認為這案子已在打行政訴訟，前都委會都已否決，沒有權利推翻前決議；直到京華城行政訴訟敗訴定讞，才大轉彎改爭取容積獎勵。

游淑慧說，京華城第一次送都委會的容積獎勵計畫，僅倉促提出一頁，後來才由都發局及彭振聲幫忙召開專家學者會議，協助京華城研擬自創容積獎勵20%相關都市計畫。

游說，令人質疑的還有，109年2月都發局上公文給柯文哲，京華城主動提12萬平方公尺樓地板面積行政訴訟要和解，當時都發局與律師都認為，和解有圖利之嫌，儘管當時柯蓋章批「速審速決」，但就在同一天，柯於另一場會議竟答應京華城陳情訴求，送都委會討論，游認為這形同兩手策略，一邊訴訟、一邊開後門。

游淑慧說，整個調查小組的報告，除會找出京華城高容積率的關鍵，若專案小組一致通過，可能會提出後續三方向。第一，重新把京華城案移送監察院，之前監院糾正是針對作為，這次可能針對人決策彈劾；其次，將議會調查報告送交檢調參考；最後，會要求市府成立法律專案小組，未來京華城案若遭起訴，是否先停工、不發使照，若有判刑不法，如何討回公共利益等法律研議。

另外，調查小組也有委員曾提出，如果京華城案容獎有問題，未來是否進一步追查，當時京華城容積移入購價，是否有價格低估問題？