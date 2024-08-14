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京華城案爭議延燒 檢今再傳喚6名都委會委員作證
民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼昨日傳喚台北市都市計畫委員會委員陳春銅及陳明吉作證後，今天下午再傳喚台北市都市計畫委員會六名委員作證。
檢方密集傳喚台北市前市長彭振聲、陳春銅及陳明吉等人出庭，釐清京華城容積率案的簽辦過程。其中，檢方認定，彭振聲涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，目前尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，命彭限制出境、出海、限制住居；陳春銅、陳明吉則訊後請回。
檢方今再以證人身分傳喚6名都委會委員到案，目前偵訊中。檢方於5月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處等單位的承辦京華城業務公務員。
京華城案則因容積率達840％，外界質疑，建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱；以及都委會通過是否有市府高層，介入京華城的容積獎勵等部分。
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