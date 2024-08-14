快訊

泰國總理賽塔遭解職！上任不到一年 憲法法庭今裁定違憲

新品開玩！Pixel 9 Pro Fold一鍵變小孩拍照救星 2款Pixel 9粉色大不同

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為存養老金...婦人遭虛擬貨幣集團騙400萬 嘉檢聲押3嫌獲准

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣朴子警分局轄區1名經營服飾婦人，辛苦存數百萬積蓄作養老金，日前在網路看到虛擬貨幣投資廣告，好奇點選，有人利用相互加LINE聯繫，被要求下載詐欺集團設的App投資平台，誤陷虛擬貨幣詐欺集團陷阱，誤以為可賺錢多存養老金，結果被騙400多萬元，報警逮捕假幣商黃姓男子等3名嫌犯，嘉檢聲押3人獲准。

法院說，根據婦人證述、LINE對話紀錄、虛擬貨幣交易明細等證據，黃姓、吳姓及鄭姓男子等3人，涉共犯詐欺取財未遂、洗錢未遂等，罪嫌重大。3人雖認罪，但對詐欺案分工情形，以及共犯身分有所保留。

法院表示，依據黃男等3人的對話紀錄，可知參與詐欺案者，還有多名共犯仍未查獲到案，為利於後續偵查及追查，有隔離3人必要，因此，依有勾串共犯、湮滅證據之虞，裁定3人羈押並禁見、通信。

警方說，婦人誤信App投資虛擬貨幣的獲利假象，以為可以多賺一些錢安心養老，持續面交給取款車手5次、約400多萬元，後來在友人的告誡下，才驚覺受騙報案，警方安排婦人與詐欺集團進行交易，準備從中逮捕取款的假幣商及車手。

警方表示，婦人與詐欺集團安排12日晚上在朴子市開元路附近，面交購買虛擬貨幣的98萬元現金，警方埋伏，發現除了假幣商黃姓男子，還有附近監控的車手吳姓、鄭姓男子，警方趁雙方面交，逮捕黃男等3人，嘉檢複訊後，將3人依加重詐欺取財未遂、洗錢未遂罪嫌向法院聲押。

經營服飾婦人為存養老金遭虛擬貨幣集團騙400萬元， 嘉檢聲押3嫌，法院裁准。圖／聯合報資料照片
經營服飾婦人為存養老金遭虛擬貨幣集團騙400萬元， 嘉檢聲押3嫌，法院裁准。圖／聯合報資料照片

虛擬貨幣 詐欺 車手 養老金

延伸閱讀

嘉義服飾業者為存養老金被詐400萬 3嫌遭羈押

台大委任律師涉洗錢詐欺案 校方發布嚴正譴責：已無任何關係

律師組「軍師團」協助詐欺集團串證 首謀鄭鴻威再延押2個月

嘉市虛擬貨幣黑吃黑...搶200萬害死幣商 嘉檢起訴7嫌

相關新聞

張國煒獨得逾百億遺產！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引發大房不滿，大房3子張國政提確認...

京華城案爭議延燒 檢今再傳喚6名都委會委員作證

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼昨日傳喚台北市都市計畫委員會委員陳春銅及陳明吉作證...

朱學恒涉強吻鍾沛君一審判1年2月 二審8月26日開庭

名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審台北地方法院今年3月底判決朱學恒1年2月徒刑。經上訴，二審台灣高等法院定於8...

行政法院駁回假處分聲請 基市府稱勝利、NET諷強盜鐵證

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商引發爭議，NET聲請行政假處分，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基市府今天表示...

「可助台對抗軍事威脅」大陸男偷渡來台反共 直言：不滿獨裁專制

大陸籍男子阮芳勇自駕快艇，從大陸福建偷渡來台，在淡水碼頭老街渡船碼頭落網，遭依未經許可入國罪嫌起訴。士林地方法院今下午召...

為存養老金...婦人遭虛擬貨幣集團騙400萬 嘉檢聲押3嫌獲准

嘉義縣朴子警分局轄區1名經營服飾婦人，辛苦存數百萬積蓄作養老金，日前在網路看到虛擬貨幣投資廣告，好奇點選，有人利用相互加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。