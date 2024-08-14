為存養老金...婦人遭虛擬貨幣集團騙400萬 嘉檢聲押3嫌獲准

嘉義縣朴子警分局轄區1名經營服飾婦人，辛苦存數百萬積蓄作養老金，日前在網路看到虛擬貨幣投資廣告，好奇點選，有人利用相互加LINE聯繫，被要求下載詐欺集團設的App投資平台，誤陷虛擬貨幣詐欺集團陷阱，誤以為可賺錢多存養老金，結果被騙400多萬元，報警逮捕假幣商黃姓男子等3名嫌犯，嘉檢聲押3人獲准。

法院說，根據婦人證述、LINE對話紀錄、虛擬貨幣交易明細等證據，黃姓、吳姓及鄭姓男子等3人，涉共犯詐欺取財未遂、洗錢未遂等，罪嫌重大。3人雖認罪，但對詐欺案分工情形，以及共犯身分有所保留。

法院表示，依據黃男等3人的對話紀錄，可知參與詐欺案者，還有多名共犯仍未查獲到案，為利於後續偵查及追查，有隔離3人必要，因此，依有勾串共犯、湮滅證據之虞，裁定3人羈押並禁見、通信。

警方說，婦人誤信App投資虛擬貨幣的獲利假象，以為可以多賺一些錢安心養老，持續面交給取款車手5次、約400多萬元，後來在友人的告誡下，才驚覺受騙報案，警方安排婦人與詐欺集團進行交易，準備從中逮捕取款的假幣商及車手。