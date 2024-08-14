快訊

泰國總理賽塔遭解職！上任不到一年 憲法法庭今裁定違憲

新品開玩！Pixel 9 Pro Fold一鍵變小孩拍照救星 2款Pixel 9粉色大不同

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房地產教父變捷運攝狼？本人堅稱「受害者」 今提告女網友

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名女網友在網路貼文，進捷運車廂沒多久，發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，當下厲聲喝止，過程中還意外發現對方是有「房地產教父」之稱的專家曾文龍。事發後曾文龍臉書遭網友灌爆，針對偷拍疑雲，曾則堅稱是受害者，「是拍對面一群整排乘客」。

曾文龍今天近午前往台北市敦南派出所提告女網友妨害名譽，他接受採訪時表示自己內心坦蕩，坐捷運時滑手機，習慣性地拍照一下，根本沒注意拍到什麼，不相干的女生就要他拿出手機檢查，要求他把垃圾桶內的照片刪除，他不知道垃圾桶在哪，對方還趁他滑到手機主頁時，趁機偷看他個人訊息。

曾文龍說，他不勝其擾，選擇道歉希望能停止並離開是非之地，他所作所為可受公評，想不到卻被渲染成這樣，他不能接受，因此決定提告。

一名女網友在Dcard發文，她表示日前從北捷西門站上車後，列車甫發動便發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，「還打開相簿把照片放大看」。原PO當下厲聲喝止，起初男乘客辯稱沒有偷拍，卻被抓包火速刪除照片。原PO認為男乘客打算虛應故事，直言「還狡辯？敢不敢開『最近刪除』相簿？要我報警嗎？」

聽聞報警後，男乘客才願意打開手機讓原PO檢查，「直接罪證確鑿，偷拍照就躺在相簿」。原PO回憶，面對鐵證，對方隨即改口是拍對面一整群人，並不斷道歉。

「房地產教父」曾文龍，前往派出所提告網友。記者廖炳棋/翻攝
「房地產教父」曾文龍，前往派出所提告網友。記者廖炳棋/翻攝

偷拍 捷運 提告

延伸閱讀

「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

高雄摩鐵遭裝64G記憶卡針孔偷拍 受害者可提告並求償

入住摩鐵或旅宿防偷拍 專家教用最簡單方法找出針孔

北市百貨內偷拍女裙底風光 男當場遭逮下場出爐

相關新聞

張國煒獨得逾百億遺產！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引發大房不滿，大房3子張國政提確認...

京華城案爭議延燒 檢今再傳喚6名都委會委員作證

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署繼昨日傳喚台北市都市計畫委員會委員陳春銅及陳明吉作證...

朱學恒涉強吻鍾沛君一審判1年2月 二審8月26日開庭

名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審台北地方法院今年3月底判決朱學恒1年2月徒刑。經上訴，二審台灣高等法院定於8...

行政法院駁回假處分聲請 基市府稱勝利、NET諷強盜鐵證

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商引發爭議，NET聲請行政假處分，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基市府今天表示...

「可助台對抗軍事威脅」大陸男偷渡來台反共 直言：不滿獨裁專制

大陸籍男子阮芳勇自駕快艇，從大陸福建偷渡來台，在淡水碼頭老街渡船碼頭落網，遭依未經許可入國罪嫌起訴。士林地方法院今下午召...

為存養老金...婦人遭虛擬貨幣集團騙400萬 嘉檢聲押3嫌獲准

嘉義縣朴子警分局轄區1名經營服飾婦人，辛苦存數百萬積蓄作養老金，日前在網路看到虛擬貨幣投資廣告，好奇點選，有人利用相互加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。