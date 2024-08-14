房地產教父變捷運攝狼？本人堅稱「受害者」 今提告女網友

一名女網友在網路貼文，進捷運車廂沒多久，發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，當下厲聲喝止，過程中還意外發現對方是有「房地產教父」之稱的專家曾文龍。事發後曾文龍臉書遭網友灌爆，針對偷拍疑雲，曾則堅稱是受害者，「是拍對面一群整排乘客」。

曾文龍今天近午前往台北市敦南派出所提告女網友妨害名譽，他接受採訪時表示自己內心坦蕩，坐捷運時滑手機，習慣性地拍照一下，根本沒注意拍到什麼，不相干的女生就要他拿出手機檢查，要求他把垃圾桶內的照片刪除，他不知道垃圾桶在哪，對方還趁他滑到手機主頁時，趁機偷看他個人訊息。

曾文龍說，他不勝其擾，選擇道歉希望能停止並離開是非之地，他所作所為可受公評，想不到卻被渲染成這樣，他不能接受，因此決定提告。

一名女網友在Dcard發文，她表示日前從北捷西門站上車後，列車甫發動便發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，「還打開相簿把照片放大看」。原PO當下厲聲喝止，起初男乘客辯稱沒有偷拍，卻被抓包火速刪除照片。原PO認為男乘客打算虛應故事，直言「還狡辯？敢不敢開『最近刪除』相簿？要我報警嗎？」