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恐怖情人不滿分手 憲兵掐死同袍2度姦屍遭訴
憲兵指揮部一名許姓志願役憲兵，今年5月18日因不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下竟在女方新北市泰山家中，徒手掐死劉女，事後還2度性侵遺體，並冒充劉女傳送手機訊息給人在門外關心的家人試圖拖延。新北地檢署依涉犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文準私文書罪起訴許男，將全案交由國民法官審理。
檢警調查，19歲許男與同齡死者原為高中同校同學，2年前高中畢業後，各自簽下志願役進入憲指部服役，並分發到同一單位，日久生情下成為情侶。但死者家屬供稱，許男控制慾強，是標準的恐怖情人，兩人經常為此爭吵，日前妹妹再度受不了許男要求分手，許男反而懷疑是女方另結新歡。
檢警查出，死者與母、姊、弟同住在案發處，2人交往後，許男不時會在休假時前來同住。今年5月17日晚間，許男逕自持劉女住家鑰匙入門找女方談判，起初劉姊見雙方對話尚稱平和並未介入，不料卻在2人回到女方房間後，於隔天上午發生憾事。
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