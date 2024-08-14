恐怖情人不滿分手 憲兵掐死同袍2度姦屍遭訴

憲兵指揮部一名許姓志願役憲兵，今年5月18日因不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下竟在女方新北市泰山家中，徒手掐死劉女，事後還2度性侵遺體，並冒充劉女傳送手機訊息給人在門外關心的家人試圖拖延。新北地檢署依涉犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文準私文書罪起訴許男，將全案交由國民法官審理。

檢警調查，19歲許男與同齡死者原為高中同校同學，2年前高中畢業後，各自簽下志願役進入憲指部服役，並分發到同一單位，日久生情下成為情侶。但死者家屬供稱，許男控制慾強，是標準的恐怖情人，兩人經常為此爭吵，日前妹妹再度受不了許男要求分手，許男反而懷疑是女方另結新歡。