落第「可米小子」任華碩副理卻收40.5萬美金回扣 背信判2年半定讞

22年前入選偶像團體「可米小子」的張耀文，2016年擔任華碩電腦策略採購部副理時，浮報SIM卡採購報價、收受廠商40萬餘美金回扣，士林地檢署依背信、洗錢防制法起訴，一審依背信罪判張2年6月徒刑，但洗錢無罪。檢察官和張皆上訴，台灣高等法院今駁回，除背信罪定讞外，檢察官就無罪部分可上訴，但受刑事妥速審判法條件限制。

當年打著「F4」師弟的可米小子，也進軍旅遊節目「惡童探險記」等，張耀文也要挑戰膽量，接觸蛇、蠍、白老鼠和麵包蟲。經紀公司依成員表現篩選，最後由王傳一、曾少宗、申東靖、張庭偉、安鈞璨、許君豪6人組成正式的「可米小子」。

張耀文原為華碩策略採購部副理，負責採購料件、議價等業務，但他引介大將公司成為Ｇ＆Ｄ公司代理商，取得銷售SIM卡給華碩公司的機會，大將公司則依張的要求提高SIM卡單價向華碩報價，讓張取得銷售金額扣除約3%進貨及管銷成本後的獲利當回扣。華碩公司給付貨款後，大將公司負責人就陸續將40萬5511元美金折算為台幣交給張。

高院審理期間，張耀文坦承犯行，但爭執收受的回扣只有美金10萬餘元，但依大將公司負責人證述、張的富邦銀行帳戶資料來看，高院認定他背信的犯罪所得為40萬5511元美金。

另外檢察官指控張耀文於2017年6月28日至2018年10月底間，將收取的回扣和其他不法所得拆分為每筆台幣50萬元以下，分批存入富邦銀行帳戶，用以購買股票或其他支出，涉犯一般洗錢、規避洗錢防制程序等罪嫌。不過高院認為從交易紀錄沒有金流斷點，無掩飾或隱匿犯罪所得來看，並不構成洗錢罪。

另外，張的帳戶內既然有背信罪的所得，又無證明足證有其他不法所得，高院認為無從依規避洗錢防制程序論處，此部分無罪。