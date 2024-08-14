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嘉義服飾業者為存養老金被詐400萬 3嫌遭羈押

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義縣1名服飾店業者日前陷入虛擬貨幣詐欺集團陷阱，誤以為可賺錢多存養老金，結果被騙400多萬元才警覺不對勁，與警合作逮捕假幣商黃姓男子等3人，嘉檢聲押3人獲准。

嘉義縣警察局朴子分局表示，從事服飾業多年的婦人，辛苦存了新台幣數百萬積蓄，規劃作為未來的養老金，日前在網路看到虛擬貨幣的投資廣告，因好奇點選，就有人利用互相加Line聯繫，並被要求下載詐欺集團所設的APP投資平台。

警方指出，婦人誤信APP投資虛擬貨幣的獲利假象，以為可以多賺一些錢安心養老，並持續面交給取款車手5次、約400多萬元，後來在友人的告戒下，才驚覺受騙報案，警方安排婦人與詐欺集團進行交易，準備從中逮捕取款的假幣商及車手。

警方表示，婦人與詐欺集團安排於12日晚上在朴子市開元路附近面交購買虛擬貨幣的98萬元現金，警方事先埋伏，發現除了假幣商黃姓男子外，還有2名在附近監控的車手吳姓、鄭姓男子，雙方面交時，警方則逮捕黃男等3人。

警訊後，依法移送法辦，嘉義地檢署複訊後，將3人依加重詐欺取財未遂、洗錢未遂罪嫌向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院今天表示，根據婦人證述、LINE對話紀錄、虛擬貨幣交易明細等證據，黃男等3人涉及共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等罪嫌重大。3人雖認罪，但對於詐欺案分工情形，以及共犯身分有所保留。

嘉院指出，依據黃男3人對話紀錄，可知參與詐欺案者尚有多名共犯仍未查獲到案，為有利於後續偵查及追查，有隔離3人必要，因此，依有勾串共犯、湮滅證據之虞，裁定3人羈押並禁見、通信。

嘉義 虛擬貨幣 詐欺

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