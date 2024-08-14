台南男徒手毆打老父 致左臉挫瘀傷下場慘

張姓男子平日與老父相處不睦，去年10月3日下午1時許在台南住處，無故徒手毆打老父，致左臉挫瘀傷，老父親沒想到遭兒子暴力相向，憤而提告，張坦承動手，母親也於警詢中作證，台南地院認他犯傷害直系血親尊親屬罪處拘役40日，不得易科罰金，可上訴。

台南地院指出，張是告訴人兒子，有個人戶籍資料查詢結果可稽，屬家庭暴力防治法所規定家庭成員，張毆打告訴人，致告訴人受有傷害，是對家庭成員即告訴人身體上不法侵害。張所為是犯刑法中傷害直系血親尊親屬罪，也屬家庭暴力防治法家庭暴力罪，而因家庭暴力防治法對此並無罰則規定，應依傷害直系血親尊親屬罪規定論罪科刑，並加重其刑。

台南地院表示，張傷害直系血親尊親屬犯行，經加重其刑至2分之1後，屬法定刑7年6月以下有期徒刑，非屬易科罰金之罪，所以宣告不得易科罰金。