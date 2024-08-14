台南男徒手毆打老父 致左臉挫瘀傷下場慘
張姓男子平日與老父相處不睦，去年10月3日下午1時許在台南住處，無故徒手毆打老父，致左臉挫瘀傷，老父親沒想到遭兒子暴力相向，憤而提告，張坦承動手，母親也於警詢中作證，台南地院認他犯傷害直系血親尊親屬罪處拘役40日，不得易科罰金，可上訴。
台南地院指出，張是告訴人兒子，有個人戶籍資料查詢結果可稽，屬家庭暴力防治法所規定家庭成員，張毆打告訴人，致告訴人受有傷害，是對家庭成員即告訴人身體上不法侵害。張所為是犯刑法中傷害直系血親尊親屬罪，也屬家庭暴力防治法家庭暴力罪，而因家庭暴力防治法對此並無罰則規定，應依傷害直系血親尊親屬罪規定論罪科刑，並加重其刑。
台南地院表示，張傷害直系血親尊親屬犯行，經加重其刑至2分之1後，屬法定刑7年6月以下有期徒刑，非屬易科罰金之罪，所以宣告不得易科罰金。
台南地院審酌，張為告訴人兒子，卻悖於倫常，率爾徒手傷害父親，很不應該，又考量他犯罪動機、目的、手段、情節、素行，父親所受傷勢為左臉挫瘀傷，及張坦承犯行態度，但迄未與父親和解，兼衡張教育程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀，認他犯傷害直系血親尊親屬罪，處拘役40日，以示懲儆。
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