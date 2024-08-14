父駕小山貓慘死女兒僅1歲 法官核算業者要再賠137萬元

基隆市謝姓男子在基隆港區，受雇駕駛鏟裝機（俗稱小山貓）時操作不慎，頭頸被鏟裝機鏟斗臂擠壓死亡，當時謝的女兒僅1歲。謝家提告求償，法官審理後，認定業者、謝男各負70%、30%過失責任，扣除已付金額及保險金，判業者應再賠扶養費、慰撫金約137萬元。全案可上訴。

謝男去年死亡時29歲，女兒才1歲。法定代理人委由律師向基隆地方法院提告指出，謝男去年7月10日起受雇張男的公司，擔任貨車司機。業者明知謝男並未考取鏟裝機駕駛執照，仍指示他駕駛鏟裝機，在基隆港西27號倉庫新建工程工地施工，去年8月21日遭鏟裝機斗臂擠壓死亡。

這項工程是基隆港務分公司委託營造公司承攬施作，營造公司再分包謝男任職的公司施工，並因鏟裝機無後照鏡與安全設備，導致謝男發生意外死亡。原告指兩家公司提供機具不符安全規範，港方亦未採取必要監督，應連帶負損害賠償責任，求償扶養費185萬2080元、精神慰撫金220萬元，合計405萬2080元。

謝男任職的公司答辯，原告主張的慰撫金額顯然過高，意外發生後，已給付原告123萬4651元，依勞基法規定抵充後，原告已無餘額可請求，聲明駁回原告聲請。

營造公司答辯，工程在去年8月4日完成驗收，同月10至16日委包拆除復舊，並委託謝男任職業者承攬事業廢棄物清運作業，同月19日執行完畢，故意外發生時已難指揮監督從業人員。謝男圖一己之便，工作結束後擅將鏟裝機暫置工區範圍外，若認業者應負責，請斟酌謝男也有過失妥適裁判，聲明駁回告訴。

基隆港務分公司答辯，在本案中僅是單純業主，既未違反勞基法或職安法相關規範，也非勞基法或職安法所稱「原事業單位」，故應無職業災害補償或損害賠償責任，聲明駁回謝女聲請。

法官查出，謝男駕駛鏟裝機清運廢棄物搬離工區範圍後，去年8月21日上午11點35分駕駛剷裝機倒行，欲由其後方貨車車斗板道駛入貨車車斗時，因不諳剷裝機正確操作，由左側開孔伸出頭部向後觀察時，又不慎踩踏鏟斗臂升降控制踏板，以致頭、頸被鏟斗臂擠壓致死。

法官指出，依據法令解釋，營造公司為職安法所稱事業單位、承攬人，謝男認職公司為再承攬人、謝男雇主。兩家公司未依職安規定行事，且不能舉證已善盡注意義務，當然應受「過失推定」歸責，謝女請求連帶賠償責任合理，向基隆港務分公司求償則欠根據。

法官審查謝女所受損害，判決請求扶養費171萬9766元有理由，逾此範圍請求不能准許。審酌兩造財力，兼衡謝男死亡時，女兒年僅1歲，失怙勢必影響成長，曉事後亦必承受精神壓力，倘以金錢換算衡量，慰撫金應相當200萬元，逾此範圍請求過當，不能准許。