高雄鳳山鐵皮屋藏天九牌賭場 警逮20名賭客送辦

高雄王姓男子在鳳山一處鐵皮屋經營職業大型賭場，警方今天前往搜索，當場查獲王男、把風陳姓男子及20名賭客，賭資新台幣9萬元、天九牌等，全案依賭博、違反社維法等罪送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局接獲情資，鳳山區過埤路一處鐵皮屋內藏有職業賭場，凌晨近2時持搜索票前往搜索，現場查獲負責人47歲王男、把風的57歲陳男及賭客，共22人。

此外，警方也查扣賭資新台幣9萬元、抽頭金1萬500元、賭具如夾子、骰子、押寶盒、號碼牌、橡皮筋、膠質天九牌及無線電設備。

鳳山分局今天發布新聞稿指出，警方訊後將負責人王男、把風陳男依違反刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

警方呼籲，將持續針對流動性賭博場所加強打擊力度，並掃蕩各個可能藏污納垢治安顧慮場所，杜絕不法行為，以淨化社會治安。