以總統選舉為賭博標的 2組頭遭南投地院判刑5月

陳男、歐男經營賭場及網路簽賭，以今年總統選舉為標的，賭客江男下注50萬元賭「賴蕭配」勝選不超過「侯康配」100萬票，3人被查獲，陳男、歐男2人都被判刑5月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，46歲陳姓男子與49歲歐姓男子自民國108年至113年1月9日被查獲為止，意圖營利共同基於供給賭博場所及聚眾賭博犯意聯絡，由歐男提供設址台中市某檳榔攤作為賭場，或以通訊軟體LINE互相傳送訊息，並由歐男提供陳男架設賭博網站及找賭客下注，2人各抽30%至70%不等報酬。

陳男、歐男認為113年1月13日投票的第16任總統副總統選舉結果有利可圖，於112年12月至113年1月9日被查獲為止，由歐男透過LINE尋找陳男等賭客，並散布總統選舉賭盤訊息，賭博標的為民進黨「賴蕭配」勝選得票數，是否勝過國民黨「侯康配」100萬票進行下注。

判決指出，50歲江姓賭客去年12月13日透過LINE向歐男下注新台幣50萬元，押「賴蕭配」勝選時不超過對手「侯康配」100萬票，歐男再透過LINE向陳男回報江男下注額度及情形，並相約選舉結果揭曉後再結算及交付賭金，歐男並約定向江男收5%手續費。

全案經法務部調查局南投縣調查站、台中市警察局第五分局報請南投地方檢察署指揮偵辦，被告陳男、歐男共同犯意圖營利聚眾賭博罪、共同犯意圖營利以總統選舉結果為標的聚眾賭博罪，各判有期徒刑3月、4月，合併應執行有期徒刑2人都為5月。

判決指出，賭客江男犯以網際網路賭博財物罪處罰金2萬元，及犯以網際網路以總統選舉結果為標的賭博財物罪處拘役30天。