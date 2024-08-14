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高雄男扮惡霸恐嚇善良老翁 不給錢還拿石頭丟人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄48歲陳姓男子見同在公園打牌的楊姓老翁好欺負，開口伸手向楊翁索討1萬元，楊翁拒絕後，陳男示意要撂人押走楊翁，嚇得楊掏出1萬元擺平，沒料陳男又用同樣手法恐嚇楊翁，楊拒絕後陳竟拿石頭砸楊翁，氣得楊馬上報警，檢方偵結，今依恐嚇取財罪嫌起訴陳男。

判決指出，陳男領有殘障手冊，每月靠5400元殘障津貼度日，去年12月28日上午10時許，他見楊姓老翁好欺負，藉口楊翁在公園和其他人發生衝突，要楊拿出1萬元賠償。

楊男拒絕後，陳男揚言要找小弟把楊翁押走，還作勢打電話撂人，楊翁擔心陳男真的有本事押走他，嚇得急掏1萬元息事寧人。

沒料事隔1個月，陳男見楊翁騎腳踏車外出，又上前將楊翁攔下，開口就要楊給他1萬5000元，楊翁拒絕後逃離現場，陳又騎車追上前，拿石頭朝楊翁狠砸，此次楊翁不再隱忍，跑到警局對陳男提告。

檢警偵辦時，陳男供稱是楊翁在公園詐賭，他先借款2萬元給楊翁，避免他被人毆打，事後又改口，稱楊翁詐賭害他輸了2萬元。

但檢方認為，陳男跟楊翁不認識，更無金錢往來，且陳在警局做筆錄時，先是扮演善人，稱好心借給楊翁2萬元，後又扮演被害人，稱被楊翁詐賭，因供詞反覆，應為卸責所言，何況陳每月僅靠殘障津貼度日，怎有錢可以借人？不採信他說法，依法提起公訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

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