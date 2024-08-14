金門前議員涉詐領助理費遭檢方起訴 陳滄江：問心無愧

詐領助理費風波也延燒到金門！金門地檢署偵辦金門縣前議員陳滄江與其子、金姓姻親等人貪汙助理費案，今日偵查終結，認被告陳滄江等人犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務上的機會詐取財物、刑法第214條之使公務員登載不實、洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪，依法提起公訴。對此，陳表示，無愧，相信司法會還他清白。

金門地檢署主任檢察官施家榮、檢察官郭宇倢接獲情資，共同指揮法務部調查局福建省調查處、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站、金門縣警察局刑事警察大隊、金湖分局等司法警察調查，發現陳滄江於民國100年3月1日至107年12月24日期間擔任金門縣議會第5、6屆議員，明知公費助理補助費係由金門縣議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理之帳戶，並非議員薪資一部分，也非對議員個人之實質補貼，應全額支付予實質上確實擔任公費助理工作的人。

施家榮表示，若無實質聘用公費助理、實際給付薪資，則不得假借聘用公費助理的名義，領取公費助理補助費用，陳滄江竟仍與其子與金姓女子等人共謀，推由金女於101年6月至同年7月、102年7月1日至104年12月31日期間出名擔任「人頭助理」，金女並將收受公費助理補助費用帳戶交給陳滄江兒子持用，陳子以上開帳戶每月收受公費助理補助費用後轉存其他帳戶，前後共詐得新台幣98萬8091元。

檢調接獲情資，發覺金女於99年8月至102年7月間實際任職於台中市某旅宿業，且金於102年8月6日至103年8月18日期間都待在日本，客觀上顯然無法擔任金門縣議員助理工作，於113年3月27日執行搜索、扣押及訊問後，認被告陳滄江等3人均犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務上之便詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪，陳滄江與兒子另犯洗錢防制法第19條第1項洗錢罪，於今日依法對被告3人提起公訴。據了解，陳最高恐被判7年。