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詐團稱團購卡海關男急匯保證金 台中警成功阻詐

中央社／ 台中14日電

台中男子「阿杉」加入假投資群組稱從國外團購電器賺差價，男子投入數十萬元後，對方又說貨物卡關要繳保證金，他日前到郵局要匯款被行員發現報警，經員警到場勸阻避免持續金錢損失。

台中市警察局太平分局今天表示，宏龍派出所警員何威廷、湯明揚，於11日下午2時多，接獲轄內竹仔坑郵局行員通報稱，有1名男子疑似遭假投資詐騙，要匯款新台幣3萬元到陌生帳戶請警方協助。

警方到場後，60多歲的男子「阿杉」向警方表示，他日前加入網拍投資群組，群組稱從日本、韓國及東南亞等地進貨進而賺差價，其中1名網友發起將從海外代購一批電器產品，因周轉資金不夠，號召版友有興趣可以合資。

「阿杉」見狀便加入，依照對方指示轉帳30萬元，不料11日上午接獲訊息稱，因貨物要入關時遭海關刁難，需要匯投資金額的10%、3萬元作為保證金，他立即到郵局要臨櫃匯款。

經警方查看「阿杉」的手機訊息，並提出類似詐騙案例勸阻，才讓他相信自己遭到詐騙放棄匯款，並感謝行員與員警協助，警方也將進一步向上追查涉案詐團。

詐騙 郵局

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