車手頭被咬出恨車手索改口費800萬 斃了2人判無期提上訴

車手頭蘇柏源2022年7月與楊宗祐、陳霆駿參與詐騙，同年8月17日楊、陳提款時被逮，供出蘇，蘇要求楊2人改供詞卻遭楊索討800萬元「改口費」。蘇不滿，同年9月1日相約談判，竟以行刑式手法先後將楊、陳2人槍斃。桃園地方法院依殺人、槍砲等罪判蘇無期徒刑，併科5萬罰金；台灣高等法院今開訊問庭，對於是否繼續羈押，蘇無意見。

37歲的蘇柏源與20餘歲的陳廷駿、楊宗祐是詐團同夥，擔任車手的楊與陳於2022年8月間提款時遭警方逮捕，供出車手頭蘇柏源。蘇要求楊等人改口，卻被要求給付800萬元，蘇心生不滿，買了手槍及子彈。

案發當晚7點31分，蘇攜槍前往桃園區中華路套房與楊等見面，亮槍後要求除楊2人外的在場人全離開。等到套房無其餘外人，蘇與楊、陳口角，盛怒下先朝楊的右太陽穴處及頭頂處接連射擊2槍，又向前朝陳右邊太陽穴處開槍，兩人當場死亡。蘇犯後逃亡3天落網。

桃園地院審理時，蘇自陳因楊、陳因在另起詐欺案中供出他，害他被關而心生不滿，但他辯稱行凶前曾吸食K他命，導致辨識能力降低。但精神鑑定報告則指蘇案發前雖施用K他命，但沒影響辨識或控制能力。

桃院審酌蘇柏源僅因爭執即起意殺人，甚為偏執，長期監禁和輔導治療後是否能改正回歸社會是疑問，判他無期徒刑。

案經上訴，因蘇柏源羈押期8月28日屆滿，高院今天上午開羈押庭，審酌是否有繼續羈押必要。蘇對於延押沒有意見，辯護律師請法官依法審酌，高檢署公訴檢察官則主張羈押原因未消滅，應續押。