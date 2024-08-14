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打醫美針太緊張痛到尿失禁 貴婦回過頭告醫生恐嚇

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台中一名張姓貴婦到高雄某醫美診所打「童妍針」，疑因緊張過度放大疼痛反應，事後在3名在場朋友鼓勵下，耗時1.5個小時完成療程，張女事後指控王男不顧她感受強行施打，還恫嚇她「你要是休克，不甘我的事」，對王提告恐嚇、強制罪，檢方調查後，認定罪證不足，不起訴王男。

檢方調查，去年3月20日上午11時許，張女和3名閨密到高雄三民區一家醫美診所求診，選了「童妍針」療程後，由王姓醫師幫她打針。

該療程使用的是「鈍針」，雖然打針前施打麻藥，但張女仍感到疼痛，一度喊停，由於療程已進行到一半，一旁的閨密則鼓勵張女繼續完成，張女最後忍著疼痛，耗時1.5個小時才終於打完「童妍針」。

事後張女卻回過頭指控王姓醫師不讓她中止療程，不僅讓她痛到尿失禁，還恫嚇她「你不要再動了，上次有客人緊張到休克送醫，你要是休克了，不甘我的事」，認為王男涉嫌恐嚇、強制罪，氣得對王男提告。

檢方偵辦時，王男喊冤，稱張女近5年就找她打過8次童妍針跟肉毒桿菌，案發那天事她第9次求診，當時她反應疼痛時，就馬上喊停並補麻藥、按摩、冰敷，他也有詢問張女要不要中止療程，是她的朋友在旁鼓勵，他才繼續打針。

王男還說，先前並沒有客人因打針休克，所以他不可能回張女那段話，手術前她都有簽下同意書，並沒有違反她的意願強行打針。

檢方另傳該診所美容諮詢師、護理師及張女友人作證；張女閨密稱當時張女喊痛是以為在開玩笑，有聽到王男告訴張女不要緊張，不然可能休克，當時會鼓勵張女打完針，是因為醫美若做一半，可能會導致臉部不協調。

至於護理師、美容師，則證實當天張女疼痛時，有幫忙冰敷舒緩，但只有聽到王男說越激動會刺激交感神經，會讓疼痛感加劇，雖張女有表示不願再打針，但她的好友確實有在旁鼓勵把針打完，張女離開後，也沒看到床單有水漬。

檢方依據在場人等證詞，認為若張女當天明確拒絕打針，王男應不至於大膽妄為，不顧張女要求完成療程，考量王反覆補麻藥、冰敷，應有顧及張女疼痛感，且並無證據佐證王男有恫嚇張女的言論，綜合事證後，處分王男不起訴。

張姓貴婦到醫美診所打童妍針，忍痛打完後，反告醫師恐嚇加強制罪，檢方最後不起訴王姓醫師。示意圖／聯合報系資料照
張姓貴婦到醫美診所打童妍針，忍痛打完後，反告醫師恐嚇加強制罪，檢方最後不起訴王姓醫師。示意圖／聯合報系資料照

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