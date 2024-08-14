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別上當！詐團搭奧運熱潮假冒Yonex 架一頁式網站行騙

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

2024巴黎奧運圓滿落幕，我國代表團選手摘下2金、5銅佳績。詐騙集團看準巴黎奧運熱潮，近期於各大社群媒體投放「一頁式網頁」廣告，假冒運動品牌Yonex（優乃克）販售「中華隊代表應援服」，主打「1折優惠」。北市法務局今發布消費警訊，並通報法務部調查局，提醒民眾勿受騙上當。

法務局今發布消費警訊指出，有詐騙集團架設一頁式網頁，四處投放廣告，假冒Yonex，販賣巴黎奧運周邊商品，包括運動員同款的衣服、襪子，還有後背包、球鞋、帽子、運動褲等，品項多樣，還自製「中華隊應援T恤」，不僅有羽球，還標榜有足球、籃球等運動用品。

除了商品多元，還祭出全館1折優惠騙術，網頁中放置Yonex官方網站的各項產品說明，甚至假冒民眾購買動態，如「張*成8分鐘前訂購了該商品」、「王*明正在選購顏色、尺寸」等字眼，誘騙民眾掏錢。

北市消保官與Yonex查證後，確認該網頁是假冒官方經銷通路，並盜用官方線上商城圖文、各大新聞照片。Yonex強調，並無與任何百貨商場合作推出低價優惠，消費者切勿購買來路不明商品，或於一頁式網頁下單。

北市警局統計有關假網拍購物（如一頁式廣告、偽稱網路買賣等）件數，今年1至7月，共發生318件、破獲371件（含外縣市），財損1764萬餘元；以「奧運」關鍵字查詢165系統，尚無接獲民眾報案。

主任消保官楊麗萍指出，詐騙集團已遍及Facebook、Instagram 、Threads、LINE、入口網站或社群媒體，「一頁式廣告」常以最近最火紅的相關周邊商品，搭配熱潮銷售或購買廣告推播商品，以不符市售價格折扣優惠行銷手法，吸引民眾下單購買，並強調貨到付款、享7日猶豫期等，降低民眾戒心。

楊麗萍呼籲，消費者應透過官網或官方經銷通路等正常銷售管道購買，避免透過社群平台廣告等連結購物，購買後發覺有異可拒絕收貨付款，如已收貨付款後發現被騙，應盡速撥打送貨單上的寄件人電話辦理退款；若無法聯繫上寄件人，亦可向取貨之超商或送貨的宅配業者反映協助辦理退款。

詐騙集團看準巴黎奧運熱潮，架設一頁式網站假冒Yonex運動品牌行騙。圖／北市法務局提供
詐騙集團看準巴黎奧運熱潮，架設一頁式網站假冒Yonex運動品牌行騙。圖／北市法務局提供

巴黎奧運 廣告 詐騙集團

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