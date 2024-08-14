老闆拒繳積欠百萬稅費被關3天 兒子救援才免受酷暑煎熬

彰化縣田尾鄉一家林園景觀工程顧問公司羅姓老闆，因公司積欠勞保費、勞工退休金等共近134萬元未繳，陸續被勞工保險局等機關移送行政執行署彰化分署強制執行，羅仍拒配合，彰化分署日前將他拘提，並向彰化地院聲請管收3個月獲准，在大熱天關了3天，才由兒子救援回家團圓。

彰化分署指出，58歲的羅姓老闆，自2022年起，拒不繳納員工的勞保費、勞工退休金、健保費及營業稅、營利事業所得稅等，合計134萬元，在被相關機關移送彰化分署後，積極調查公司財產執行僅追繳9萬餘元，多次通知羅男到場報告公司財產狀況，但他均拒不到場或不願主動清償。

彰化分署表示，行政執行官查出羅男在2022年8月25日，與他人調解工程款糾紛，依調解結果取得對方給付的500萬元支票，卻未用來繳納所欠稅費，反而轉讓他兒子負責的公司，並在同年12日提示兌現支票。

彰化分署並查出，羅經營的公司在2021年至2022年間營業銷售金額合計約1300萬元，公司在2021年時， 仍有挖土機、鏟土機、貨車等財產，財產目錄預留殘值合計為94萬多元。

彰化分署表示，在執行過程中，羅男仍處心積慮將公司資金移轉挪用，卻未主動繳納積欠款項，抗繳及阻礙國家公權力執行相當明顯，於是使出「殺手鐧」，日前將他拘提到案。

但羅男除曾交出其中二輛小貨車供拍賣外，對於變賣公司資產及500萬元支票資金流向均無法清楚交代，因此認定羅男所為已符合「顯有履行之可能故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，即向彰化地方法院聲請管收3個月獲准，因羅無法在當天完成分期繳納提供擔保程序，只能先進看守所管收。