陸海軍前少校駕艇直闖淡水河「投奔自由」 未經許可入國罪起訴

大陸籍男子阮芳勇曾任大陸海軍艦艇艇長，今年6月間稱要「投奔自由」，從大陸福建獨自開快艇「鴻津號」，跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，過程中擔心引擎過熱，一度熄火在海上漂流，被海巡人員以為是我國作業漁船，直到碰撞交通船才輾轉獲報。阮男落網後聲押獲准，士林地檢署今偵結，依違反入出國及移民法未經許可入國罪嫌起訴。

60歲阮男今年6月8日晚上10時許，憑藉熟悉海象專業背景，見海上風平浪靜，從大陸福建省寧德市三都港港區，獨自駕駛快艇來台，快艇上載著4桶汽油，航行期間一度擔心引擎過熱，熄火在海上漂流，直到隔天上午9時許，駛入我國新北淡水區外海，海面當時有超過30艘作業船隻，直到10時許，抵達淡水老街渡船頭碼頭，撞上往返八里及淡水的交通船。

檢方調查，交通船人員協助快艇停泊併靠碼頭後上岸，海巡署北部分署第八岸巡隊淡二安檢所人員輾轉獲報到場查獲阮男。阮男落網時，身上遭查扣手機及大陸護照，有還多國貨幣，經查為數個東南亞國家的貨幣，但唯獨沒有新台幣。

阮男供稱，身上現鈔是旅遊剩下的少量外幣，因被大陸限制出境，才會選擇偷渡來台。6月17日阮男遭檢方提訊後聲押禁見獲准，他上囚車前稱「不後悔來台灣！」