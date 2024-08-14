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陸海軍前少校駕艇直闖淡水河「投奔自由」 未經許可入國罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大陸籍男子阮芳勇曾任大陸海軍艦艇艇長，今年6月間稱要「投奔自由」，從大陸福建獨自開快艇「鴻津號」，跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，過程中擔心引擎過熱，一度熄火在海上漂流，被海巡人員以為是我國作業漁船，直到碰撞交通船才輾轉獲報。阮男落網後聲押獲准，士林地檢署今偵結，依違反入出國及移民法未經許可入國罪嫌起訴。

60歲阮男今年6月8日晚上10時許，憑藉熟悉海象專業背景，見海上風平浪靜，從大陸福建省寧德市三都港港區，獨自駕駛快艇來台，快艇上載著4桶汽油，航行期間一度擔心引擎過熱，熄火在海上漂流，直到隔天上午9時許，駛入我國新北淡水區外海，海面當時有超過30艘作業船隻，直到10時許，抵達淡水老街渡船頭碼頭，撞上往返八里及淡水的交通船。

檢方調查，交通船人員協助快艇停泊併靠碼頭後上岸，海巡署北部分署第八岸巡隊淡二安檢所人員輾轉獲報到場查獲阮男。阮男落網時，身上遭查扣手機及大陸護照，有還多國貨幣，經查為數個東南亞國家的貨幣，但唯獨沒有新台幣。

阮男供稱，身上現鈔是旅遊剩下的少量外幣，因被大陸限制出境，才會選擇偷渡來台。6月17日阮男遭檢方提訊後聲押禁見獲准，他上囚車前稱「不後悔來台灣！」

士檢指出，國安專組檢察官深入追查，阮男因個人因素自駕艇偷渡來台，經指揮調查、海巡及透過國安等相關單位，詳盡調查後，尚查無涉及其他軍事或國安等犯罪情事。阮男違反台灣地區與大陸地區人民關係條例「大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區」，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項「未經許可入國罪嫌」，依法偵查終結提起公訴。

阮男快艇9日進入淡水河時登岸的渡船頭交通船棧橋碼頭（紅色頭），距其已通過的淡水第一漁港（藍色箭頭）不到50公尺，橘色箭頭為淡一漁港安檢所原址。記者洪哲政／攝影
阮男快艇9日進入淡水河時登岸的渡船頭交通船棧橋碼頭（紅色頭），距其已通過的淡水第一漁港（藍色箭頭）不到50公尺，橘色箭頭為淡一漁港安檢所原址。記者洪哲政／攝影
阮男遭移送台北市士林地檢署。記者翁至成／翻攝
阮男遭移送台北市士林地檢署。記者翁至成／翻攝
阮男駕駛快艇直驅淡水落網。圖／海巡提供
阮男駕駛快艇直驅淡水落網。圖／海巡提供
阮男遭移送台北市士林地檢署。記者翁至成／翻攝
阮男遭移送台北市士林地檢署。記者翁至成／翻攝

國安 海巡署 淡水河

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