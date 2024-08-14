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北檢今公布事務分配 高一書有望接「天下第一署」襄閱

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署今天上午將召開檢察官會議，由新任檢察長王俊力主持，討論事務分配事宜，現任襄閱主任檢察官蔡偉逸調升高檢署，遺缺可望由主任檢察官高一書接任。另外，北檢共有忠、愛、吉3個檢肅黑金專組，高一書若掌發言人，忠組可能由主任檢察官江貞諭接任，愛組以副襄閱謝雨青加入梯隊的呼聲最高，吉組則應由主任檢察官鄧巧羚負責，這也是北檢首次有3位女力共掌黑金專組。

高一書是司法官47期，過去偵辦過營建署前主秘洪嘉宏收賄案、鴻海集團前資深副總廖萬城索取回扣案、新北市議員周勝考護航遠雄集團海山開發弊案，曾獲頒模範公務員；高一書派任馬祖期間，偵辦馬祖最大規模賄選案，借調法務部辦事時，主辦國家安全法修正草案，經立法院三讀通過，增訂「經濟間諜罪」，提高營業秘密刑罰。

江貞諭是司法官42期，辦過前檢察總長黃世銘洩密案、中信金內湖購地弊案，她派任宜蘭地檢署期間，督導偵辦喧騰一時的台鐵普悠瑪翻覆事故案，聲名大噪。目前柯文哲被控涉入的京華城容積率案，也是由她將擬訂偵查策略與步驟，旗下檢察官林俊言前天已傳喚北市前副市長彭振聲，未來若接掌忠組，亦將負責柯文哲政治獻金申報不實案，京華城案可能由謝雨青接手。

鄧巧羚是司法官44期，她在北檢任職時表現亮眼，偵辦過永豐餘集團違法放貸案、鼎興集團詐貸案、力霸東森集團掏空案；調任法務部辦事期間，積極推動電子腳環監控防逃機制，並與衛福部協商司法精神病院規劃，2021年獲派法務部法制司副司長。此外，北檢主任檢察官郭進昌也是檢肅黑金專組熱門人選。

台北地檢署主任檢察官江貞諭（右3）有望接任忠組主任。圖／報系資料照
台北地檢署主任檢察官江貞諭（右3）有望接任忠組主任。圖／報系資料照
台北地檢署主任檢察官高一書曾獲公務人員傑出貢獻獎。圖／北檢提供
台北地檢署主任檢察官高一書曾獲公務人員傑出貢獻獎。圖／北檢提供
台北地檢署主任檢察官鄧巧羚有望接任吉組主任。圖／報系資料照
台北地檢署主任檢察官鄧巧羚有望接任吉組主任。圖／報系資料照

主任 司法官 檢察官

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