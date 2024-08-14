技流創新台灣分公司營業秘密遭竊 前總座20萬交保

新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰，被控離職前下載上萬筆公司客戶資料，攜往自己創的公司運用，違反營業秘法及背信罪，調查局台北市調查處昨天搜索4處地點，約談周俊杰、母親高麗華及多名證人到案，台北地檢署檢察官郭盈君漏夜複訊後，命周男20萬元交保，周母請回。

周俊杰交保後，由2名律師陪同離開地檢署，沒有表示意見。據了解，高麗華向檢調指稱，自己只是公司人頭，並不知道有營業秘密遭竊取的事，訊後請回。

至於其他證人則指證，周俊杰有交付客戶名單要他們去開發，拓展新公司業務，檢方依據搜扣資料與證人筆錄，認定周俊杰涉及違反營業秘密罪。

據調查，周俊杰在2022年間，擔任「美商GRL集團」成立的新加坡商技流創新有限公司台灣分公司總經理，業務包括生產Type-C、USB等傳輸介面。周男在職期間，下載上萬筆客戶名單及公司產品價格等資料，待離職後，找來母親當人頭，自行成立一間新公司，運用前東家的相關產品資料拓展客戶。

根據營業秘密法第二條的規定，營業秘密要成立，須具備秘密性加上經濟性，且必須有合理的保密措施，才可以被視為營業秘密，三者缺一不可。公司企業的秘密可以從「商業」和「技術」兩個層面來看，以技流創新案來看，客戶名單、商品售價、成本資訊、交易底價、競爭策略外洩，比較傾向為商業性的秘密。