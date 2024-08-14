技流創新台灣分公司營業秘密遭竊 前總座20萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰，被控離職前下載上萬筆公司客戶資料，攜往自己創的公司運用，違反營業秘法及背信罪，調查局台北市調查處昨天搜索4處地點，約談周俊杰、母親高麗華及多名證人到案，台北地檢署檢察官郭盈君漏夜複訊後，命周男20萬元交保，周母請回。

周俊杰交保後，由2名律師陪同離開地檢署，沒有表示意見。據了解，高麗華向檢調指稱，自己只是公司人頭，並不知道有營業秘密遭竊取的事，訊後請回。

至於其他證人則指證，周俊杰有交付客戶名單要他們去開發，拓展新公司業務，檢方依據搜扣資料與證人筆錄，認定周俊杰涉及違反營業秘密罪。

據調查，周俊杰在2022年間，擔任「美商GRL集團」成立的新加坡商技流創新有限公司台灣分公司總經理，業務包括生產Type-C、USB等傳輸介面。周男在職期間，下載上萬筆客戶名單及公司產品價格等資料，待離職後，找來母親當人頭，自行成立一間新公司，運用前東家的相關產品資料拓展客戶。

根據營業秘密法第二條的規定，營業秘密要成立，須具備秘密性加上經濟性，且必須有合理的保密措施，才可以被視為營業秘密，三者缺一不可。公司企業的秘密可以從「商業」和「技術」兩個層面來看，以技流創新案來看，客戶名單、商品售價、成本資訊、交易底價、競爭策略外洩，比較傾向為商業性的秘密。

同法第13條之1規定，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者，處5年以下徒刑或拘役，得併科新台幣1百萬元以上1千萬元以下罰金。

新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰20萬交保。記者張宏業／攝影
新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰20萬交保。記者張宏業／攝影

下載 客戶 新加坡

延伸閱讀

隱瞞帶病投保 金管會：契約2年內保險公司有權解除契約

影／台中餐廳放彩煙險釀災 環保局依法開罰

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

下載萬筆前東家產品資料創業自用 科技公司前總座今遭約談

相關新聞

行政法院駁回假處分聲請 基市府稱勝利、NET諷強盜鐵證

基隆市政府辦理東岸地下停車場（含地上商場）招商引發爭議，NET聲請行政假處分，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基市府今天表示...

新屋保齡球館大火 業者改判6月

桃園新屋保齡球館九年前大火釀六名消防員殉職，業者劉得斌一、二審被依消防法致人於死罪判刑六年十月。台灣高等法院更一審認定，...

涉逃漏稅逾2億 Abc牙醫聯盟創辦人謝尚廷千萬交保

全台連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」被控聘用密醫看診詐領健保費逾四千萬元，高雄地檢署處分緩起訴，查出以人頭公司逃稅逾二億元...

基金經理人涉跟單 6人撈2.77億

富邦、國泰、復華、保德信投信林姓、李姓、吳姓、莊姓及兩名賴姓共六名基金經理人，涉利用代操基金及參加公司投資決策會議，以親...

技流創新台灣分公司營業秘密遭竊 前總座20萬交保

新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰，被控離職前下載上萬筆公司客戶資料，攜往自己創的公司運用，違反營業秘法及背信罪，...

新加坡商技流創新營業秘密遭竊 北檢漏夜偵訊前總座

調查局獲報，指新加坡商技流創新台灣分公司前總經理周俊杰，涉及下載上萬筆公司客戶資料，離職攜往自創的公司運用，違反營業秘法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。